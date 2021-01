Karina "La Princesita" reveló que fue infiel y contó con quién

Karina "la Princesita" sorprendió a todos cuando reveló en Los ángeles de la mañana (LAM), que sí había engañado a una de sus parejas. Rápidamente dijo que le pareció algo feo y aunque no quiso mencionar nombres pero comentó qué relación sentimental los unía "a los tres".

“Yo si fui infiel, no voy a decir con quién, pero sí, hace mucho. Merecido igual”, aseguró Karina en LAM. Claramente que Ángel de Brito no se la iba a dejar pasar, por lo que preguntó: “¿Fue por venganza?”. “Para que entienda lo que se sentía, igual a mi no me gustó, me sentí muy culpable”, respondió la Princesita.

De Brito indagó más y quiso saber si se trató de una infidelidad en el momento pleno de su pareja o bien cuando ya las cosas estaban mal y, dudando, Karina dijo: "“Más o menos…" "No me arrepiento, pero tampoco lo volvería a hacer. Y no lo diría en televisión tampoco”, sentenció.

Fiel a su estilo, el conductor insistió: “¿Era una persona que conocía a tu pareja?”. Y la Princesita manifestó: “Sí, nos conocemos entre todos. No voy a decir más. Es feo”.

Karina tiene 34 años y está de de novia con Nicolás Furman, un físico que llegó a la tv al participar del reality Elegidos de Telefe. Antes, La Princesita , estuvo en pareja con Ezequiel "el Polaco" Cwirkaluk, incluso fruto de esa relación nació la única hija de la cantante, y luego con Sergio Kun Agüero.