Ángel de Brito reveló por qué a ¿Quién es la máscara? le va mal en rating

Para sorpresa de muchos, el programa “¿Quién es la máscara?” no está cumpliendo con las expectativas de la previa, ya que había bastante curiosidad por saber de qué se trataba un programa novedoso para la televisión argentina.



El ciclo de Telefe no recibió buenas críticas ni del público ni del periodismo. En ese contexto, Ángel de Brito decidió opinar sobre el formato, contó cuál fue el personaje que más lo sorprendió y explicó cuál es la falla, según él.



El conductor de LAM, junto con las angelitas, se metieron en la polémica que generó el programa conducido por Natalia Oreiro, analizando por qué no está funcionando el nuevo formato. “No está interesante la dinámica del jurado”, dijo Ángel.



Asimismo, expresó que se llevó una gran sorpresa al momento en el que una famosa se quitó la máscara: Marta Minujín. “Me sorprendió que estuviera ahí”, reconoció De Brito, que agregó que no le pareció nada del otro mundo la participación de Ricardo Mollo.



El líder de Divididos sí había causado sorpresa en las angelitas, pero no en Ángel. ¿La razón? Según él, no podía decirle que no a su mujer, Natalia Oreiro, por lo que su presencia en el programa era casi obvia.



“Para mí no saben hacer el enigmático”, comentó el conductor. “No es fácil hacerlo. Cuando lo hace preparado, guionado, el enigmático pierde su gracia”, agregó sobre el principal problema por el que no tiene éxito el programa.

Ricardo Mollo y Natalia Oreiro.

“Además, cómo vas a adivinar quién está ahí atrás. Cuando son voces obvias, sí, pero sino es muy difícil”, sostuvo Ángel de Brito. Por su parte, Fernanda Iglesias afirmó que pudo reconocer algunas voces y que, para ella, Marcela Tinayre está participando del ciclo.



Por último, el conductor y las panelistas debatieron sobre el premio que recibirá el ganador del programa, dado que nunca lo mencionaron en las transmisiones. “A ellos los contratan, ganan un sueldo, es un trabajo”, explicó Pía Shaw.