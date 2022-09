El ataque feroz de Ángel de Brito a Jorge Rial el fin de semana

Nadie podía imaginar que un partido de la Selección Argentina podría haber provocado un feroz cruce virtual entre Ángel de Brito y Jorge Rial. Y lejos estuvo de ser alguna opinión futbolera la que desatara el conflicto.



Es sabido que los partidos de la Selección suelen acaparar la audiencia televisiva del país. Esta situación fue aprovechada por Jorge Rial para criticar a los chicos de la TV abierta por las mediciones bajas durante el encuentro ante Honduras.



“Cuando juega Argentina desaparece la programación de la tele. Es impresionante”, escribió el conductor de Argenzuela junto a un relevamiento de las mediciones de los programas que compartió el usuario de Twitter Puro Rating, cerca de las 21, en plena emisión de LAM.





Esta actitud hizo enojar a Ángel de Brito, cuya respuesta no se hizo esperar. “¿Por eso duraste unas semanas en ese horario?”, contestó el conductor de América TV, en referencia a los dos meses al aire que duró Jorge Rial con TV Nostra, en 2021.



“Sos re maldito, pero te amo, Ángel”, le escribió un seguidor de Twitter. Esa respuesta le sirvió a De Brito para continuar con las ironías. “Me da gracia cuando se hacen los picantes. Los maltratadores de minas disfrazados de feministas”, escribió.



Pero la cosa no terminó allí, ya que los seguidores de Ángel de Brito en la red social del pajarito continuaron echándole leña al fuego a la sorpresiva disputa entre los conductores, que parece que tienen cuentas pendientes.





“Sos más malo que las arañas, Ángel. Te amo”, le comentó un usuario. “Soy más malo que los nefastos”, le contestó el presentador de LAM, que no suele callarse nada y que siempre está dispuesto a confrontar.



No obstante, también hubo críticas a De Brito. “Apaaaaa. Alguien se sintió tocado”, le escribieron. “No me hago el gol y contesto al que se hace el boludo”, respondió Ángel ante el silencio de Rial, que no siguió el intercambio tuitero.