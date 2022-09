Con qué película Ángel de Brito comparó a Mauro Icardi tras separarse de Wanda

Finalmente, la misma Wanda Nara, en sus redes sociales, fue la encargada de confirmar que se terminó el amor entre ella y Mauro Icardi. A raíz de esto, el futbolista se mostró algo enojado por la repercusión mediática. Es por eso que quien salió a cruzarlo fue Ángel de Brito, quien no solo disparó contra él, sino que también se animó a compararlo con una película argentina.

Si bien la molestia de Mauro Icardi para con la prensa se dio antes de que Wanda Nara confirme la separación, su comentario no cayó bien ante los encargados de cubrir la noticia. Uno de los que se mostró más enojados fue el conductor de LAM, Ángel de Brito.

La polémica se lanzó cuando había distintos discursos. Mientras Wanda Nara afirmaba que su separación era un hecho en sus redes sociales, el futbolista prefería pedirle a sus seguidores que no crean en la prensa, ya que era un invento.

En ese momento fue que Ángel de Brito tomó la posta como defensor de la prensa que estaba cubriendo la separación. Es que utilizó su cuenta de Twitter para apuntar contra Icardi dejándole un aviso para recordarle que se casó con una mediática y que por eso la prensa estaba hablando del asunto.

"Mientras él culpa a la prensa, no ve donde tiene el problema...", tiró filoso el conductor haciendo alusión que Mauro se preocupaba más por lo que decía la prensa y no tanto por lo que en realidad estaba pasando en su relación.

Pero no quedó ahí, ya que la molestia era grande y no temía a la hora de hacérselo saber. Redobló la apuesta y se animó a compararlo con una película Argentina que protagonizó Adrián Suar en 2016. "Estoy viendo de nuevo 'Me casé con un bolud...'", fulminó el conductor.

En su cuenta de twitter iba mostrando las distintas historias que subían Mauro Icardi y Wanda Nara. A cada una de ellas le iba poniendo una frase dedicatoria para el futbolista, que cada vez iban subiendo más de tono.

"Che, alguien que le avise a Icardi que se casó con una mediática...", manifestó ofendido por el accionar del futbolista para con la prensa. Ahora, que se confirmó lo que negaba, veremos si Icardi le responde a De Brito.