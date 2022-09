Ángel de Brito mandó al frente a El Polaco: "Se quiso levantar a..."

Luego de una nueva crisis que tuvieron que afrontar Barby Silenzi y El Polaco, Ángel de Brito no se guardó nada y mandó al frente al cantante. Según reveló el conductor de LAM, el artista intentó sin éxito un acercamiento con Cande Tinelli durante una salida grupal que realizaron un fin de semana.

"Se quiso levantar el otro día a Cande Tinelli, quien está recientemente separada de Coti", contó el periodista en su programa de América. "Son compañeros de jurado de Canta Conmigo Ahora, terminaron de grabar, salieron todo juntos y fueron a un lugar en Palermo. Parece que el cantante estaba un poco tomado y se le fue al humo", sumó como detalle de Brito.

Cande Tinelli.

finalmente, el periodista reveló cómo reaccionó la hija de Marcelo Tinelli tras el intento de acercamiento de El Polaco: "Se dio media vuelta y se retiró. Le dijo una frase con intenciones sexuales, era media guaranga, era un ambiente de boliche, estaba un poco pasado y se tiró a la pileta, pero la pileta estaba sin agua".

Recordemos que el último domingo, en el regreso de Juana Viale a la televisión, El Polaco realizó una llamativa declaración sobre sus sentimientos hacia Silenzi, los cuales no fueron muy bien recibidos por su pareja.

Todo comenzó cuando Pampita, otras de las invitadas al ciclo, le preguntó al cantante por el amor de su vida. "Tuve varios amores de mi vida. Me metés en un quilombo. Mis hijas son el amor de mi vida. Cien por ciento", respondió.

Consultada por Ciudad Magazine, Silenzi se refirió a lo sucedido en la mesa de Juanita. "La verdad es que nunca entendí su respuesta, ni la pregunta tan puntual", comenzó respondiendo. "Creo que uno no responde ese tipo de preguntas de compromiso. La verdad, no sé qué le pasó", agregó.

El Polaco y Barby Silenzi.

"Estamos bien. Ya charlamos eso en privado así que no voy a decir más nada. No hay crisis. No sé por qué piensan que hay una crisis. Lo único que sí te puedo decir es que me puse triste y lloré. Creo que como haría toda mujer", finalizó contundente.