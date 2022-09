Mauro Icardi tildó de "tóxica" a Wanda Nara y filtró una escandalosa conversación

Luego de varias idas y vueltas, finalmente Wanda Nara confirmó esta semana su separación de Mauro Icardi. Fue en la tarde de este jueves, cuando la empresaria se volcó a sus redes sociales para publicar un contundente comunicado.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos", escribió la mediática en su cuenta de Instagram.

Acto seguido, Wanda borró todas fotos de su feed en las que aparecía junto al futbolista, dejando solamente las referidas a sus diferentes emprendimientos laborales y las que tiene con sus hijos.

Pero en las últimas horas, Icardi filtró tres fuertes historias en su cuenta de Instagram. Las mismas son capturas de pantalla de conversaciones entre el matrimonio. "Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica", escribió el futbolista.

Luego, compartió otra charla donde Wanda le preguntaba dónde estaba y por qué en vez de quedarse en su casa con sus hijas decidía irse "por ahí". El jugador de Galatasaray le respondió contundente: "¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?". "Porque sos mentiroso, de casado y de soltero", le retrucó Wanda. "Somos iguales!", le contestó él.

Acto seguido, la mediática disparó amenazante: "¿No me querés decir? Ok, peor para vos". "¡Qué tóxica!", comentó Mauro. Pero Wanda volvió a escribir: "Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme donde estás, vos sabrás".

Minutos después de ese mensaje, la empresaria decidió hacerle una videollamada. "Tóxica nivel 1000. ¿En qué quedamos, gordi?". Finalmente, compartió una encuesta con sus seguidores: "¿Estará soltera o no?".