Agustina Cherri contó cómo se enteró de que estaba embaraza de su cuarto hijo

Hace apenas un mes Agustina Cherri le contó al mundo que está embarazada por cuarta vez, fruto de su amor con Tomás Vera. Ahora, la actriz reveló cómo fue que se enteró de que estaba nuevamente en la dulce espera.



“Quiero contarles que alguien está creciendo en mi panza. Gracias a todos los que guardaron el secreto hasta hoy. Se agranda la familia y somos muy felices”, escribió Agustina en su momento en las redes sociales.



Ahora, en esta oportunidad, la actriz reveló de que manera se enteró de que estaba esperando a su cuarto hijo. “Me entero de que estoy embarazada el día de la entrega de los Martín Fierro”, arrancó contando.





“Esa mañana, antes de irme al hotel a prepararme, yo me hago el test. Encima ese día, de fiesta, los premios. Me fui a dormir y no entendía nada”, agregó Agustina Cherri en diálogo con Agarrate Catalina.



“Quería estar tranquila para comunicarlo, porque soy más grande y es el cuarto bebé”, agregó la actriz. “Fue súper buscado. Teníamos ganas y siempre estuvo la idea. Había que esperar el momento, porque haciendo tira es imposible”, comentó.



“Esperamos un tiempo a ver si se podía y fue el destino. Mis hijos ya estaban esperando un nuevo hermanito. Cuando se enteraron, estaban súper felices. Obviamente los primeros que se enteraron fueron los más grandes”, reveló Agustina Cherri.





Como se viene un nuevo integrante a la familia, la actriz y Tomás Vera decidieron encarar la renovación de su casa, con el objetivo de ampliar el espacio y conseguir, de esa manera, mejor comodidad.



“Lo prometido es deuda. Voy a compartir el proceso de la reforma de nuestra casa. ¡Cada vez somos más! Y esta familia numerosa pondrá manos en acción para crear nuevos espacios dentro de la casa original e histórica para nosotros. Nos espera un gran desafío”, expresó en Instagram.