Las fotos de las polémicas vacaciones de Pablo Echarri y Nancy Duplaa en Río de Janeiro

Nancy Dupláa y Pablo Echarri decidieron tomarse unos días de relax y eligieron Brasil como destino de sus pequeñas vacaciones. Lo hicieron con la compañía de sus dos hijos, Morena que hoy ya tiene 19 años y el pequeño Julián que tiene 10 años.

Los actores llegaron a Río de Janeiro para disfrutar de las hermosas playas cariocas. La familia decidió pasear por las calles de una ciudad que posee las postales más maravillosas del continente y del mundo, siendo uno de los lugares más anhelados por todos aquellos amantes del sol y el mar.

La presencia de Echarri y Dupláa no pasó nada inadvertida, ya que una cámara de PrimiciasYa los registró mientras caminaban en familia con sus hijos por las calles de este bellísimo destino. Se los pudo ver con looks deportivos por el centro de Río. Con el día un tanto nublado, aprovecharon para mirar vidrieras y recorrer la zona comercial de esa ciudad.

Rápidamente las redes explotaron contra la familia de famosos, que cuestionó los días de vacaciones que se tomó la familia y criticó además por haberlo hecho fuera del país, con el costo que esto mismo significa y la moneda extranjera que exige en el cambio. Apuntaron directamente a su defensa a las políticas económicas del kirchnerismo destinadas a limitar a compra de moneda extranjera, y los usuarios dispararon sin dudar.

“Ellos viajan nosotros pagamos”, “Has lo que yo digo pero no lo que yo hago”, “Que no le mientan más a la gente, sobre todo a la que trabaja y no llega a fin de mes. Ojalá todos tengan la posibilidad alguna vez de ganar dinero para conocer Río en vez de pagar impuestos para que estos ensobrados viajen con la suya”, comenzaron disparando en redes.

“Debemos apostar al turismo nacional para no fugar dólares te dicen con el dedo acusador... ¿Dónde están de vacaciones? En Río de Janeiro. Qué divinos son”, fue otro de los picantísimos mensajes que les lanzaron. Con el paso de las horas los comentarios son cada vez mayores.

Esto sin dudas apuntó fuertemente a la filosofía e ideología que los actores defienden, reconocidos por su militancia hacia con el kirchnerismo. Las vacaciones que se tomaron los expone en este sentido y los usuarios los acusaron de no seguir la política que defienden.

Esta no es la primera vez que la pareja elige un destino en el exterior para vacaciones y quedan en el ojo de la tormenta, recordando que en 2019 fueron duramente criticados por elegir España para descansar.

También estuvieron en el ojo de la tormenta a principios de este año cuando eligieron Mar de las Pampas, pero a pesar de haber elegido la costa atlántica argentina en esa oportunidad entraron en un debate y cuestionamiento por el lujoso hotel cinco estrellas con un costo de más de 250 dólares por noche.