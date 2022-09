Locho Loccisano aconsejó a los nuevos participantes de El Hotel de los Famosos

Uno de los que dio mucho de qué hablar durante su paso por El Hotel de los Famosos (y también después de él) fue Locho Loccisano. De hecho, su salida del reality generó un gran revuelo porque comenzó a dar notas y al hacerlo, incumplió con el contrato que tenía firmado con eltrece.

Por esta actitud, el ex concursante tuvo una penalidad que consistió en una sanción económica: la producción no le pagó la totalidad que le correspondía por su participación en el programa.

Ahora, ya se está hablando de una nueva edición del reality y hay muchos nombres resonando. La mediática Charlotte Caniggia y el actor venezolano Fernando Carrillo son algunos de los que se cree que ingresarán al ciclo.

Es por esto que, Locho salió a hablar y aconsejó a los nuevos. "A veces pasa que los que crees que van a funcionar no funcionan y lo que nadie apuesta nada ni en pedo, terminan funcionando", comenzó diciendo en diálogo con La Once Diez.

Locho Loccisano

Y continuó: "En el Hotel se sobrevive siendo real, no haciendo un personaje, así sobrevivís, si hacés un personaje por lo que crees que funciona para el show, no vas a bancar. Lo mejor es ser uno mismo, porque si fallás, en todo caso, al menos que te vaya mal con la camiseta de local, no porque fingiste ser alguien que no sos".