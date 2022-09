Por qué Martín Salwe no forma parte de Canta Conmigo Ahora

Martín Salwe llegó a la gran final de El Hotel de los Famosos junto a Alex Caniggia. Para su tristeza, no se alzó con el premio mayor y fue el mediático quien se consagró con el título mayor de la competencia de eltrece.

Por las diferentes actitudes que mostró a lo largo de todos los meses del programa, muchos lo tildaron como el "malo" del ciclo. Lo mismo ocurrió con Emily Lucius. Ambos cosecharon muchos detractores en la red que llenaron la web de comentarios negativos.

Para sorpresa de muchos, hoy el locutor no forma parte de Canta Conmigo Ahora, el nuevo reality que conduce Marcelo Tinelli. ¿El motivo? Locho Loccisano lo contó. "Martín no está porque era un reemplazo de Feudale y además fue parte de ciclos que ya no está haciendo la productora", indicó en diálogo con La Once Diez.

Y agregó: "Pero ojalá tenga laburo, yo le deseo mucho laburo a todos, es lo mejor que le puede pasar a una persona. Y, por suerte, Emily consiguió lo suyo. Con Emily no me veo nunca porque no nos cruzamos, pero me entrevistó alguna vez y está todo bien".

Locho Loccisano

Además, en la misma entrevista, El Locho habló sobre sus compañeros de El Hotel de los Famosos. "La veo a Majo (Martino) que es mi novia, a Walter (Quejeiro), al Turco (García). O sea, no me veo con los que tuve mala relación en el hotel, hoy no tengo ningún tipo de relación. Eso demuestra que todo fue real", expresó.