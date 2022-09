La nueva vida de Eugenia Lemos, la ganadora de Soñando por bailar

Eugenia Lemos supo aprovechar su participación y exposición en Soñando por Bailar 2011 para luego generar una trayectoria destacada durante algunos años en los medios del espectáculo en la Argentina.



La morocha oriunda de San Antonio de Padua consiguió consagrarse campeona de la primera edición del ciclo conducido por Viviana Canosa y, a partir de allí, su carrera dio un salto para trabajar en televisión y en teatro.



En una charla con Diario Show, Lemos aseguró: “La competencia fue un primer paso para hacerme un nombre y que la gente me conozca. Después de eso venía la constancia y la perseverancia para forjar mi camino y establecerme en el medio, para trabajar de lo que yo estudié, que es la actuación”.





“No me sorprendió porque yo busqué que fuese así. Yo quería llamar la atención para hacerme un nombre y después de eso arrancar mi carrera. Soy muy estratega. Doy muchas charlas motivacionales y siempre digo que hay diferentes formas de vivir y una es tomar las riendas de tu vida. Yo fui ‘hacedora, creador’. Moví los lazos de lo que yo quería vivir. No se me dieron por un golpe de suerte. Las busqué. Es mucho el trabajo que hay detrás de mi vida. Trabajo absolutamente todos los días de mi vida”, contó Eugenia Lemos.



Gracias a su filosofía respecto al trabajo pudo construir una gran carrera en los medios y en las redes sociales después de mudarse a Chile en 2013. “Me vida en Chile es increíble. Llegué por un trabajo y no volví más. Pude concretar casi todos mis sueños. Mi llegada se da con el auge de Instagram. Entonces me posicioné muy bien”, explicó.



Con “IT Girl” a tiempo completo, Eugenia Lemos tiene la agenda ocupada las 24 horas del día. “Creo proyectos que estén relacionados con la actuación, a la moda y a los viajes. Soy una empresaria de las redes sociales. Todos mis clientes los trabajo directamente. Los últimos años no pude tomar trabajos en televisión porque me sale más rentable y me gusta más trabajar en mis propias redes y ser mi propia editora”, reveló.





“Yo revolucioné la forma de negociar en redes sociales. Distintas propuestas o distintos formatos, siempre ligados a la calidad, a la responsabilidad y a la efectividad. Para las marcas, yo funciono como agencia, como rostro, como medio de difusión o como ideal original. Ya van ocho años que trabajo así”, agregó.



“Muchos me piden a través de las redes sociales que vuelva a la Argentina. Por ahora, regresar no está dentro de mis planes. Al llegar a Chile pude lograr tantas cosas y una independencia y una libertad tan grande que me encanta vivir así. En algún futuro sí, cuando tenga hijos y quiera estar cerca de mi familia”, concluyó Lemos.