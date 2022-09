Las fotos de Sol Pérez al aire libre que se llevaron todas las miradas

Meses atrás, Sol Pérez participó en uno de los ciclos gastronómicos más vistos de la pantalla chica: MasterChef Celebrity. Frente a las cámaras de Telefe demostró tener grandes aptitudes culinarias. Pero sus dotes en la cocina no fueron dados por el azar, sino que trabajó muy duro para lucirse en el programa que conducía Santiago del Moro.

En ese entonces, arrancaba todos los días muy temprano para practicar y adquirir nuevos conocimientos. "Me levanto a las cuatro de la mañana a estudiarme las recetas. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Sino no lo hago. Al principio me costó. Después fue irse enamorando de todo, de la cocina, de este momento", contó en aquél momento.

Y acerca de su participación en el reality, señaló: "Uno está muy nervioso porque no sabe a lo que va a entrar. Pero hay juegos, hay un montón de cosas en el medio que pueden cambiar el rumbo. Yo pienso que mucha gente cree algo de mí que está muy alejado de la realidad. Yo me suelo llevar muy bien con mis compañeros, me tenés que hacer algo heavy para que yo me enoje. Me encanta trabajar con buena onda".

"Yo soy mecha corta pero soy muy respetuosa. Hay un montón de cosas en un plato, amor, por qué lo elegiste… pero también está el respeto a tres personas que saben mucho", manifestó.

En Instagram, Pérez es una de las figuras argentinas que más activa se muestra. Diariamente comparte diverso contenido. Combina recetas de cocina con actividad física y también enseña los preciosos looks que elige para salir al aire en Canal 26. Ahora, en una de sus últimas publicaciones subió una serie de fotos al aire libre que se llevó todas las miradas.

En las imágenes se la ve con un precioso conjunto rojo que nadie pasó por alto.