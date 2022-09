La crítica de Yanina Latorre a Vicky Xipolitakis por el juicio con su ex: "No le creo porque ella..."

Vicky Xipolitakis viene de vivir un duro revés de parte de la Justicia, que acaba de absolver a su ex marido, Javier Naselli, en las causas que le inició en 2019 por violencia de género, un calvario de maltratos físicos y psicológicos que la mediática hizo público en varias entrevistas.

Y ahora, con el fallo a favor del empresario de su lado, Yanina Latorre habló en LAM, explicó por qué siempre desconfió de todo lo que contaba Victoria y defendió a Naselli. Según la angelita, todo arrancó cuando la rubia se enteró de que iba a ser mamá.

“A partir de que quedó embarazada le hizo creer a él que iba a tener al bebé en Estados Unidos, pagó todo para tenerlo ahí y 20 días antes, con una excusa y mintiendo, se vino a instalar a Buenos Aires, tuvo al bebé y ahí empezó la debacle”, empezó.

Y siguió: “Él sintió que a partir de ese momento, ella se empoderó de esa situación y ya no quiso saber más nada con él, como que logró lo que quería: qué él sólo los mantuviera”. En ese momento, intervino Fernanda Iglesias y recordó el llamado al 911 que hizo Xipolitakis a pocos días del nacimiento de Salvador Uriel.

“Cuando va la Policía a la casa, ella lo desestima”, dijo la periodista, a lo que Pía Shaw, por su parte, opinó: “A mí me parece interesante que ella hable, porque también es su historia, y es la que vivió, aunque las pruebas no le alcancen”.

Entonces, Yanina arremetió con todo contra la panelista de Cortá por Lozano y dio a entender algo gravísimo: que nada de lo que declaró fue verdad. “Pero también existen las falsas denuncias, como el otro día en que se festejó el Día de la falsa denuncia porque también la Justicia, a veces, falla así”, señaló.

“Yo hablo así porque ahora ya falló la Justicia y fue como muy arduo y muy largo. Existen las falsas denuncias y un montón de cosas”, explicó, y cuando Ángel de Brito quiso saber por qué no le creía, Yanina se explayó.

“Yo desde el primer día no le creí. Aparte la conozco, le conozco los manejos, y creo que la vida, la denuncia, la paternidad y maternidad y el casamiento no es un juego mediático”, indicó, y agregó: “Ella es muy de armar y yo la entiendo. Por ahí ella hasta se lo llega a creer”.

Luego, en diálogo con el móvil del ciclo de América, Victoria señaló cómo le pegaron siempre en el programa. "Acá siempre me están dando y no está bueno. Soy una mujer, viví violencia y opinan por opinar. Vengo luchando, vengo pidiendo ayuda. ¿Hay que estar muerta para decir: ‘Le creemos a Vicky’?", dijo.

Y cerró: "¿Qué gano yo con hacer una denuncia falsa? Si fuera por plata, no me hubiera separado. Pero tomé el coraje con mi hijo y me fui a denunciar. Tengan mucho cuidado con lo que se habla. Midan las palabras, se están sumando a la violencia y yo soy una víctima".