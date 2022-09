La "burrada" de Luisana Lopilato por la que la compararon con Susana Giménez

Digno de Paola Argento, Luisana Lopilato cometió un blooper mientras grababa un video en su cuenta de Instagram. La actriz intentaba mostrar cómo era que hacía para diferenciar un huevo cocido de uno crudo. Allí fue que las cosas salieron mal y sus seguidores aprovecharon para chicanearla.

En medio de la felicidad por la visita de su hermana Daniela, Luisana Lopilato estaba haciendo un video para su cuenta de Instagram donde cometió un error que llevó a sus seguidores a estallar de risa y burlarse un poco de ella.

Es que la actriz se mostraba orgullosa por tener un tip, que descubrió ella misma, para darse cuenta de si un huevo está cocido o crudo. Para subirse el ego lo intentó compartir con sus seguidores, pero las cosas no salieron como se esperaban.

“Bueno, estoy acá con la nutri. Nos va a deleitar con su cocina porque la vemos siempre cocinar en las redes sociales y yo le dije: ‘Hoy tenés que cocinar acá en mi casa’”, comentó hablando sobre su hermana, quien se desempeña como nutricionista y es conocida en redes sociales por sus distintas recetas saludables.

“Bueno, yo te enseñé el truco de los huevos, ¿no?”, consultó. Mientras comenzó a explicar de qué se trataba: “¿Cómo nos damos cuenta si un huevo está duro o fresco?”. Sin embargo, tiró una frase que desconcertó un poco a su hermana: “Fresco, nos referimos a vivo. O sea, vivo o muerto”.

Algo anonadada y tratando de no exponer a su hermana la alarmó: “No, vivo no. ¿Cómo vas a decir vivo? Cortame eso por favor”. A lo que Luisana intentó reponerse de su furcio: “Bueno, no vivo, cocido”. Detrás de la cámara también intentaron salvarla: “Cocido o crudo”.

Para sacarla de ese momento, Daniela tomó la posta y se puso a explicar cómo funcionaba el tip: “El huevo fresco, giramos y gira, ¿ven? Gira, gira, gira”. Y mostró la diferencia: “El huevo cocido, mirá, giramos y no gira”.

A raíz de esto, no tardaron en llegar los distintos comentarios sobre el error que tuvo. “¡Me encanto el blooper a lo Paola Argento!”, tiró una seguidora. Pero los más graciosos fueron los que se animaron a compararla con Susana Giménez y un blooper muy recordado sobre los dinosaurios, por eso le comentaron en su Instagram: “Te mandaste la gran Susana Giménez, ¿vivo? Jajaja”.