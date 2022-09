Luisana Lopilato compartió el video del primer ensayo de la vuelta de Casados con Hijos

Mientras se acerca el estreno de la versión teatral de Casados con Hijos, sus protagonistas comparten algunas instancias del proceso de creación desde las redes sociales, y Luisana Lopilato publicó el video del primer ensayo junto a sus compañeros de elenco.

Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Dario Lopilato y Marcelo de Bellis encabezan el elenco de esta puesta de Casados con Hijos que apunta a ser un gran suceso de taquilla. El debut se producirá en enero de 2023 y se espera que la obra permanezca algunos meses en cartelera.

“Ayer con todo el grupo hicimos la primera lectura del guion, y acá les dejo un hermoso resumen! Como siempre, todo muy serio”, escribió Luisana Lopilato en el epígrafe de la publicación que acompañó con el video que sintetiza la primera joranda de ensayo de Casados con Hijos.

En el video se ve a los mencionados artistas junto a Jorgelina Aruzzi, quien interpretará un nuevo personaje en reemplazo de Érica Rivas. Lopilato participó a través de una videollamada desde su casa en Vancouver, Canadá.

Tentados de risa, se ve a los actores y actrices rodeando una mesa leyendo las páginas de su guión a pura emoción y alegría. El regreso de Casados con Hijos se da 17 años después del gran éxito televisivo que hasta el día de hoy se repite en televisión.

Las entradas del espectáculo que se presentará en el teatro porteño Gran Rex ya están a la venta. A pesar de que miles de seguidores de la sitcom extrañarán la presencia de Érica Rivas con su recordado personaje María Elena Fuseneco, el proyecto siguió adelante.

Recordemos que el cruce entre Rivas y la producción de Casados con Hijos se dio luego de que ella pidiera una revisión del guión, para obviar chistes y comentarios machistas, muy presentes en los díalogos de la tira que se grabó hace años.

“Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”, argumentó en su oportunidad la actriz en su descargo.