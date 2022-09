Así es la cancha de hockey sobre hielo que Luisana Lopilato tiene en su casa de Canadá

Luisana Lopilato y Michael Bublé tienen una verdadera vida en ensueño en Canadá, en donde viven en una mansión en la que, como era de imaginarse, no les falta nada, ni siquiera una cancha de hockey sobre hielo. Increíble.



La actriz argentina compartió imágenes de su nueva pasión en las redes sociales y mostró un desafío en la impresionante pista sobre hielo junto a su esposo y padre de sus hijos, Michael Bublé.



La pareja expuso sus habilidades y también sus falencias en la pista de hockey sobre hielo, aunque la actriz demostró que se defiende bastante en esta disciplina muy popular en Canadá.



“Se viene Lu Vs. Mike VOL III. Sin dudas, de los desafíos más divertidos que hicimos”, escribió Luisana Lopilato en las redes sociales, en la previa de lo que fue un desopilante duelo con el cantante.



“Vamos a mostrar cuál es el típico deporte canadiense. Es muy probable que me ganes vos”, dijo Luisana. “Similar al fútbol en la Argentina”, comentó Michael Bublé, aceptando el desafío de su mujer. El desafío constaba de tirar tres discos desde un arco hasta el otro en donde Bublé fue el triunfador.



No obstante, la pista que mostraron en Instagram Lopilato y Bublé tiene un particular detalle: es que se encuentra en el sótano de la residencia que la pareja tiene en Burnaby, Vancouver, Canadá.

Luisana Lopilato y Michael Bublé, en la pista de hockey sobre hielo de su mansión.

La pareja se mudó en 2018 a una exclusiva casona que cuenta con 9.303,71 metros cuadrados y que está valuada en casa 12 millones de dólares. Según el sitio Vancouver Sun, la mansión tiene una cancha de tenis, una pileta de natación y la mencionada pista de hockey en el sótano.



Además, la mansión tiene siete habitaciones, quince baños, dos sótanos y una casa de servicio. Tal como detalló la publicación, la casa es minimalista, tiene un revestimiento externo de piedra y por dentro la madera como los ventanales se imponen.

