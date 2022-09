Michael Bublé aseguró que priorizar a su familia perjudicó su carrera musical

La vida de cada persona tiene que ver con las decisiones que va tomando en el camino. Casi siempre es una cuestión de elección. El cantante canadiense, Michael Bublé, se encontraba en el mejor momento de su carrera pero entonces se enamoró, se casó, llegó el primer hijo y con ello el tiempo y el abanico de posibilidades se limitó. El artista eligió darle prioridad a la familia que estaba formando y por ello cree que se estancó como artista y no cobró tanto popularidad en otras partes del mundo como los Europa.

El intérprete canadiense - que tiene Noah, de 9 años, Elías, de 6, Vida, de 4, y Cielo, de 2 semanas, con la modelo - explicó: "No puedes hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, puedes tener éxito, pero creo que uno siempre sufre. Si hablas con mi mánager, es un tipo precioso, pero ha gestionado muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande, esa es la verdad".

El cantante de Haven't Met You Yet -que se casó con Luisana en 2011- ha hecho de su familia su prioridad número uno, sin embargo, considera que eso le ha costado el éxito en varios países.

Michael Bublé junto a su esposa, Luisana Lopilato y sus hijos.

En una entrevista con That Gaby Roslin Podcas, Michael dijo: "Desde que llegué al Reino Unido para hacer promoción, tuve que tomar la decisión de dónde pasaría el tiempo, y eso probablemente no fue bueno para los números de las listas en Italia, Holanda podría haber sido mejor, eso es lo que quiero decir". Y añadió: "Mi manager siempre me dice, 'No es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿puedes vivir con las consecuencias de eso, Mike? Si pones a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países, ¿qué piensas? Y, por supuesto, para mí ha sido difícil".

Fue el pasado mes de agosto cuando Michael Bublé y su esposa Luisana Lopilato se convirtieron en papás por cuarta vez, aunque su bebé nació antes de lo previsto. Fue a través de las redes sociales donde la feliz pareja compartió la noticia del nacimiento de su hija en Vancouver, donde la actriz y el cantante residen buena parte del año.

“Del amor es la vida y es la luz y ella... nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. ¡¡Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! ¡¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!! ¡Te amamos!”, escribieron en sus perfiles de Instagram tanto en español como en inglés. En el anuncio incluyeron los nombres de sus otros tres hijos, quienes completan su bonita familia. Es la primera vez que revelan el nombre de su bebé, ya que lo habían mantenido en secreto y solo habían adelantado que había sido idea de uno de sus hermanos.