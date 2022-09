Benjamín Vicuña habló de sus ganas de volver a enamorarse: "Soy muy..."

Se sabe: Benjamín Vicuña es un romántico empedernido que va saltando de pareja en pareja. Su estado natural es “ de a dos” y pareciera que al actor le cuesta mucho estar solo. Los hechos de su historial amoroso de los últimos años lo demuestran y alcanza con hacer un mínimo repaso.

Luego de su larga relación con Pampita, el actor pasó a los brazos de la China Suárez y, apenas unos meses después de la separación, a mediados de 2021, empezó su noviazgo con Eli Sulichín, relación que terminó hace apenas unas semanas, a fines de agosto, días antes de la muerte de su papá.

Y ahora, mientras salen a la luz más y más fotos y videos que dan cuenta de que la ruptura con Eli no habría sido en buenos términos como se dijo en un primer momento, el actor de El método Grönholm dejó en claro que el presente lo encuentra abierto y con ganas de volver a enamorarse en el corto plazo.

Así lo dijo Vicuña en su paso por LPA, donde se abrió con Flor Peña, su coprotagonista en la película Miénteme, ante el cuestionario de las “Rapiditas”. Luego de decir que, para él, el poliamor era más para los primeros momentos de una relación, confesó que ya está listo para volver a emparejarse.

“Soy medio limitado en ese sentido, no lo haría, me parece que está drirectamente relacionado con el amor que se le tiene a la persona”, admitió sobre la posibillidad de tener una relación abierta. Aclarado este punto, Diego Ramos le disparó sin filtro: “¿Tenés ganas de pololear? ¿Sí, no, quizás?”. Y con una sonrisa pícara, Vicu contestó: “Quizás…”.

“En Chile el pololeo es una primera instancia más relajada”, explicó Benjamín, que se reconoció “muy parejero” y señaló: "Me di cuenta hace muchos años que entiendo la vida en pareja".

En este sentido, el artista se definió como "un romántico”: “Me gustan mucho las sorpresas, regalar cartitas, etc". Y en ese momento intervino Julieta Novarro, que lo conoce muy bien por ser una de las mejores amigas de Carolina Ardohain: "Es lo más romántico que hay en el mundo".