Qué le gritó Benjamín Vicuña a Eli Sulichin cuando rompió el noviazgo: “Basta de la China y…”

A Benjamín Vicuña su pasado lo persigue constantemente. Por compartir trabajo con sus exs o por los rumores que siempre lo rodean. En esta oportunidad, lo filmaron teniendo una fuerte discusión con Eli Sulichín, su ex, quien le reprochaba situaciones con respecto a sus parejas anteriores.

La ruptura entre Vicuña y Sulichín es reciente y, pese a que en algún momento se mencionó que se había dado en buenos términos, se filtró un video que saca a la luz los problemas de pareja. “Basta de la China, basta de Carolina, basta de amenazas”, le gritó el actor hablando por teléfono con ella.

Rodrigo Lussich reveló que Benjamín se encontraba el día sábado en el gimnasio y luego de entrenar tuvo una fuerte discusión con su ex pareja. “Un Vicuña que iba subiendo la intensidad frente a testigos que estaban allí y contaron los hechos de primera mano”, dio a conocer el periodista de Socios del Espectáculo.

Luli Fernández se encargó de contar más pormenores de lo sucedido, ya que mencionó que el gimnasio estaría ubicado en el shopping Paseo Alcorta y allí ocurrió el polémico suceso. “Suena el teléfono y arranca una discusión. Quienes la presenciaron se sorprendieron porque fue levantando el tono y Benjamín estaba muy enojado”, sostuvo la panelista.

“No llegó a haber gritos, pero sí un tono muy elevado y con reproches concretos”, profundizó Luli. Según cuentan quienes concurren habitualmente a ese gimnasio, es habitual que estas cosas le sucedan a Benjamín Vicuña. Por su parte, Lussich explicó que la discusión se dio luego de que Pampita y Roberto García Moritán se acerquen al teatro a ver al actor chileno.

Según comentaron en el piso de Socios del Espectáculo, el detonante tendría que ver con la visita mencionada. “Una de las cosas que Benjamín le habría dicho a Eli, -lo pongo en potencial por un tema legal porque en realidad esto fue así, aclaró- fue ‘tu estás hace diez días dale que te dale enloqueciendome. Basta de La China, basta de Carolina, basta de tus amenazas’”, expuso Luli Fernández, quien aseguró que escuchó los audios en cuestión.

“Si tu padre se muere y tu me dices ‘Benjamín, no puedo seguir hablando, estoy muy triste’, yo desaparezco para siempre”, indicó la panelista sobre lo que le pedía Vicuña. Es que pese a que habrían terminado en buenos términos, al actor chileno no le cayó bien que filtrara lo sucedido durante el duelo por el fallecimiento de su padre.