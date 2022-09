De qué se arrepintió Benjamín Vicuña a días de separarse de Eli Sulichin

Repentinamente, sin aviso previo, sin ningún indicio que invitara a pensar en semejante decisión. Hace unos días, Benjamín Vicuña y Eli Sulichin sorprendieron al mundo al romper la relación amorosa que iniciaron en diciembre del año pasado, provocando un sacudón en la farándula.

Toda esta trama la reveló Yanina Latorre, que se lanzó al vacío de corroborar el cierre del noviazgo del chileno con la joven de 32 años, con la que experimentó episodios fuertes en los últimos meses, con muchos viajes románticos y situaciones de toda índole.

En cuanto a los motivos de la disolución del vínculo, la panelista de LAM trató de describir un panorama global y sostuvo: "Hay una diferencia de agenda... No hubo una discusión. Ella viaja mucho. Y está enamorada, pero elige no estar. Es caótico. No hubo conflicto y tampoco pelea”.

Claro que la lupa se maximizó sobre la figura del ex marido de Pampita, que encima atravesó el doloroso golpe del destino con la muerte de su padre, lo que lo sumió en un estado complejo, muy sensible y con la atención de la prensa y el análisis de sus movimientos en redes sociales.

Justamente respecto a lo que lleva adelante Benjamín en sus plataformas digitales se armó todo un tema en torno a Sulichin. Resulta que Estefi Berardi detectó que el actor quiso cortar definitivamente cualquier raíz con su ex pareja. “Hoy Benjamín dejó de seguir a Eli en las redes. Hasta ayer sí la seguía", contó.

Lo más llamativo del caso, es que la angelita subió pruebas de ese accionar de Vicuña y al rato el ex de la China Suárez sorprendió con una vuelta atrás, un arrepentimiento total. “Ahora que lo dije la volvió a seguir”, manifestó Berardi en las plataformas digitales.

El planteo entonces se remite a que estimuló a Benja a devolverle el follow a Eli. ¿Qué pasó en el medio? ¿Intentarán una reconciliación? Habrá que esperar los próximos pasos de Vicuña y Sulichin, quienes por el momento no caminan más juntos por la vida.