El conmovedor gesto de Pampita con Benjamín Vicuña: lo fue a…

Benjamín Vicuña no atraviesa un buen momento personal desde lo íntimo. Es cierto que está teniendo éxito en el teatro con la obra El Método Gronholm, aunque también viene pasando días difíciles tras el fallecimiento de su padre Juan Pablo y el 10° aniversario que se cumplió de la partida de su hija Blanquita, una de las niñas que tuvo junto a Pampita.

Todo esto último sucedió en medio de una semana bastante movida desde lo emocional para el actor chileno, que además viene de romper con Eli Sulichín. Está claro que no atraviesa su mejor momento, y por eso necesita tener esa contención de sus familiares y seres queridos más cercanos.

Justamente Pampita tuvo unas lindas palabras hacia la familia Vicuña cuando se dio la muerte del padre de Benjamín. “Yo quiero mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron mucho porque yo llegué solita allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida. En todas las alegrías y en todas las tristezas”.

Pero no sólo va desde lo que relata a través de los móviles o cámaras que la interceptan, ya que la conductora también tuvo un gran gesto para con su ex pareja y fue con su marido a verlo a El Método de Gronholm, acompañándolo y mostrándose presente físicamente.

El vínculo entre ambos está intacto, se nota el cariño que tienen desde ambas partes y que más allá de no seguir siendo pareja hay un respeto y sentimiento mutuo. Aprovecharon la visita de la modelo para sacarse una foto todos juntos: Pampita, Vicuña, Roberto García Moritán y Laurita Fernández, quien protagoniza la obra con el chileno.

Esta imagen retratada se dio tras la función de este viernes, con la modelo y su marino yendo al camarín del actor para felicitarlo por su trabajo. En la foto también se encuentra Julieta Novarro, una de las más íntimas amigas de Pampita.

Está claro que existe muy buena onda entre los dos, y de hecho durante estos días Benjamín fue consultado por la compañía que recibe sobre su ex. “Sí, fue parte de...somos familia. Así que está muy bien", afirmó, sensibilizado y mostrándose agradecido por el apoyo que tiene.

Vicuña regresó al país esta misma semana después de haber estado en Chile velando por su padre, y lejos de frenar el trabajo y detener sus funciones volvió a Argentina para continuar con sus labores, entendiendo que es lo que disfruta y lo que también lo ayuda a salir adelante. Ahora además, con un gran gesto por parte de Pampita.