Filtran las internas del regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Mirtha Legrand regresó a la televisión este sábado. Pero, pese a que el programa salió al aire sin ningún tipo de inconvenientes aseguran que hubo varias internas durante la emisión.

Según analizaron en Intrusos (América TV), la diva tuvo una crisis de nervios. La periodista Nancy Duré habló sobre la entrada de la diva al estudio y detalló: "Esta entrada le costó muchísimo a Mirtha, porque cuando estaban por empezar a grabar, le agarró como un ataque de nervios, se puso muy nerviosa y tuvo que ir Nacho (Viale) a hablar con ella para convencerla de que saliera. Tenía miedo de desplazarse sola".

"Después se fue calmando a medida que iba avanzando la grabación, pero cuando terminan, le piden grabar nuevamente la entrada porque ahí sí estaba un poco más tranquila", agregó.

Además, señalaron que fue un regreso muy poco glamoroso, ya que al comienzo del programa, la diva no recibió los clásicos saludos de personalidades importantes del mundo del espectáculo (Susana Giménez, Adrián Suar, Marcelo Tinelli o Carlos Rottemberg, entre otros).

Por su parte, otro tema que no pasó desapercibido fue el mensaje que dejó Moria Casán en sus redes sociales. Recordemos que La One fue una de las invitadas al regreso de Mirtha. Una vez concluido el programa, la actriz compartió una picante reflexión que sorprendió a todos.

Moria invitada al regreso de Mirtha.

"Qué día tan GRANDENEZCO que tuve hoy. Grabación retrasada, teatro retrasado, y #sho soldado tratando de hacer todo. ¿Valdrá la pena? Nunca me hago preguntas pero hoy ya por dormir, sí. Y reflexiono, no vale la pena ni calificar las histerias ajenas y mi #ModoVaselina siempre me funciona, así que autoservice, música, relax y a dormir y no a soñar", escribió Moria.

Tras las repercusiones del mensaje, Nancy Duré explicó en Intrusos: "Había clima de nerviosismo, Marcela Tinayre estaba muy nerviosa, pendiente. El clima de tensión era dentro de la grabación porque había nerviosismo por las demoras. Había gritos por detrás".