La picante pregunta de Mirtha Legrand que incomodó a Moria Casán

Mirtha Legrand tuvo su esperado regreso a la televisión este sábado, luego de dos años y medio de ausencia. Como era de esperarse, la diva preguntó todo lo que quería saber sin importarle incomodar a sus invitados. Así lo hizo con Moria Casán, al realizarle una pregunta que involucró también a Susana Giménez.

"¿Vos nos querés a Susana y a mí?", consultó sin vueltas la Chiqui. "Ay que pregunta, a mí me cuesta un h... querer. Te quiero muchísimo, te admiro y respeto", comenzó respondiendo la ex vedette algo desconcertada. "A Susana también la quiero, pero nunca fuimos amigas, será porque fuimos la rubia y la morocha que trabajamos en algún momento juntas con Olmedo y Porcel, éramos los cuatro estelares, no había uno más que otro, en teatro encabezaba yo y en cine Susana, era una regla que teníamos", agregó Moria.

Luego, aclaró que sí fueron buenas compañeras de trabajo: "Ella me vino a ver al teatro y yo nunca, y después un llamado telefónico en stand by para mi cumpleaños. Yo no hice ningún programa que la necesitara. No pido nunca nadie no te pediría a vos que vinieras al programa porque sentiría que lo fuerzo".

Por su parte, comparándose con Susana y con Mirtha, agregó: "No me siento diva, sino que me creo divagante, me siento una mina disruptiva que me atrevo a muchas cosas más que ustedes. Perdóname no estoy atacando tu parte artística pero me atrevo a cosas que tal vez ustedes son más estructuradas, me siento modernizada no me quedo", expresó.

Entonces, Mirtha le recordó que Susana le había preguntado qué le pasaba a Casán. "¿Por qué te preguntó eso?", quiso saber la actriz y la anfitriona aclaró que fue hace mucho tiempo y que vendría a colación de algún dicho de Moria. "Pero, yo dije cornuda millonaria y me invitó al programa para que nos riamos juntas", sumó Moria entre risas

Para concluir el tema, la conductora le mandó un beso a su Susana y ambas destacaron la gran temporada teatral que está haciendo en Punta del Este con Piel de Judas.