Vero Lozano contó cómo está su salud tras el grave accidente que sufrió: “Me quedan…”

Vero Lozano la pasó bastante mal hace algunos meses atrás cuando sufrió un accidente mientras vacacionaba. El tiempo pasó y logrpo recuperarse. De hecho, hace algunas horas en diálogo con Implacables dio detalles sobre su estado de salud tras el mal momento que padeció.

"Ya estoy de alta de kinesiología. Me quedan dolorcitos, vivo de zapatillas o taquitos bajos, todavía no puedo usar tacos altos, pero eso es lo de menos, lo peor ya pasó, así que estoy muy agradecida. Terminó la rehabilitación, eso está chequeado. Cuando vuelvo hacía atrás, digo 'no puedo creer'", comenzó.

Y continuó: "Como vos decís (en referencia a la cronista), fue en febrero, la vida es como muy vertiginosa y estoy contenta, digo de haberlo superado y haberle puesto mucha voluntad, obviamente que las cosas no se hacen solas, ya sea la familia, los médicos, la ciencia, Dios, en lo que cada uno crea, el amor que me envió la gente".

"Vacaciones si Dios quiere las tomaré en febrero, así que en principio le pegamos siempre de corrido y bueno en mis vacaciones vendrá un reemplazo, que las últimas veces es Paulita Chaves, así que si ella tiene disponibilidad será ella", finalizó la famosa sobre su salud.

Hace un tiempo la famosa se mostró muy emocionada: "Alguien me sostuvo. Yo no soy una mina que va a misa pero sí soy espiritual y muy de las imágenes. Es más, mi hermana hace unas vírgenes divinas. Qué se yo... al Padre Pío, que fue un cura italiano con dones milagrosos lo sigo mucho y existe una ermita divina en Uruguay, en medio del bosque".

"Uno se acostumbra a todo y que tenemos una capacidad increíble de resetearnos. Igual yo hablo con ventaja porque en mi caso hay una luz. Me voy a curar, esto va a terminar. Pero también existe la irreversibilidad, otros escenarios más duros. Yo tuve suerte. Ya me estoy bañando sola y el traslado de la silla de un lugar a otro me resulta orgánico", reveló.

Y Vero contó: "Estoy ansiosa pero hay que tener paciencia. Si todo va bien eso pasará en menos de cuatro semanas. ¡Poder poner el peso de mi cuerpo sobre los talones! Algo que parece normal, ¿no? Algo que uno generalmente no razona. Pero a mí ambos se me pulverizaron. Me los reconstruyeron: huesito, clavito, plaquetas".