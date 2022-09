El polémico pedido de Cecilia Milone para los argentinos que emigraron por la crisis

Cecilia Milone hace algunas horas desató un gran escándalo por un polémico posteo que compartió en sus redes sociales. Y es que, la actriz apuntó fuerte contra los argentinos que dejan el país en busca de un mejor futuro en el extranjero. La famosa les realizó un llamativo pedido.

"Los que comparten con alegría que se van del país, como si se fueran de una peste… Me alegran el día a mí. Sólo vamos a salir adelante si quedamos los que amamos la patria. Eso sí, cuando mejoren las cosas… no vuelvan, eh. No hace falta", comenzó a escribir Cecilia.

No todo quedó ahí porque continuó contundente: "Podría tener la ciudadanía italiana. No la quiero. Este es mi pasaporte. Veo en las redes muchos argentinos mostrando orgullosos sus pasaportes de la comunidad europea y compartiendo su alegría por irse de un país que desprecian".

"Yo me quedo, porque soy argentina en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. En tiempos adversos, los que te aman son quienes se quedan a tu lado", finalizó la famosa en su posteo mediante su cuenta de Instagram donde recibió miles de comentarios.

El que se destacó fue el de Fede Bal, quien escribió: "Amén". Tiempo atrás el hijo de Carmen Barbieri habló del tema en la mesa de Juana Viale: "El ochenta por ciento de mis amigos se fueron, no tengo más amigos acá, y al mismo tiempo eso hace no tener amigos porque no tengo el diálogo constante".

"No encontraron su lugar, la plata no les alcanzaba, la inseguridad...Todos los que tenemos un hermano, hermana, amigo, sabemos que se pueden llegar a ir. Buscan una vida mejor o, por lo menos, eso dicen. Yo me levanté un domingo como hoy y siempre hago un asadito, trato de encontrarme con mis amigos", agregó.

Ahora bien, quien apuntó fuerte contra Cecilia Milone tras sus dichos fue nada más ni nada menos que Yanina Latorre. Y es que, la panelista citó la noticia de la actriz y escribió: "¿Estas minas piensan? Dios mío".