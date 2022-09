El pícaro comentario de Luciano Castro a Andy Kusnetzoff: "Te gusta el agua sucia"

En Podemos Hablar se reencontraron Julieta Díaz y Luciano Castro, quienes tenían escondido que fueron pareja en el pasado. A raíz de esto, Andy Kusnetzoff intentó indagar un poco en el pasado de la pareja, pero produjo el fastidio del actor que no tenía muchas ganas de revolver su pasado.

Como ya se hizo costumbre cada sábado, Andy Kusnetzoff y sus invitados divierten a todos con sus anécdotas y también conmueven cuando se animan a contar cuestiones sensibles. En esta oportunidad, los invitados fueron: Luciano Castro, Julieta Díaz, Alex Caniggia, Grego Rossello y Daniel "El Profe" Córdoba.

A los pocos minutos de haber iniciado el programa, Andy indagó hasta que se vieron obligados a confesar que en algún momento fueron pareja. El momento fue de tensión, ya que poco se sabía sobre esto. Pero el más incómodo resultó el actor que no tenía muchas ganas de hablar sobre su pasado.

La convocatoria del conductor al punto de encuentro era para aquellos que se encontraban enamorados. Es por eso que Lucho dio un paso al frente para hablar de cómo marcha su historia de amor con Flor Vigna. “Estoy enamorado, Andy, estoy enamorado. Estoy muy contento con mi novia y representa mucho con lo que elegí para mi vida, que es cambiar, y tiene que ver con mi cambio”, confesó sin pudor ante todos en el punto de encuentro.

En ese momento, el conductor le preguntó cuánto tiempo llevaba de pareja y el actor no recordaba la fecha exacta. Ante esto, buscó refugio y le habló a la actriz: “Julieta antes no se sabía nada”. A lo que ella salió casi que a defenderlo: “Lucho es muy reservado”.

Ante esto, Luciano Castro se dio cuenta por dónde podía llegar a tirarles Andy y decidió advertir para no quedar expuestos: “No entres en complicidad porque este nos tira abajo de un tren”. Pero quien no tenía problema de hablar sobre el pasado era Julieta, que tomó la posta en la conversación: “A mí me gusta eso de Luciano, nos conocemos hace muchos años y era más reservado. Ahora elige qué compartir y qué no”.

Esto le dio el pie al conductor para hacer la pregunta: “Pero también, ¿fueron pareja ustedes?”. Con una leve sonrisa en sus labios, por recordar el pasado, Julieta lo dijo: “Fuimos novios”. A lo que Luciano Castro se mostró indignado porque Andy había cumplido con su objetivo: “Cómo le gusta el agua sucia a este”.

“Éramos jóvenes, fue una aventura. Teníamos la pasión del teatro. Ella era una gran estudiante, a mí me gustaba estudiar igual, compartíamos programas”, mencionó Luciano. Por su parte, Julieta reveló algunos pormenores de aquellos años: “Mirábamos películas de Marlon Brando, yo lo esperaba con los ravioles... Me encanta porque pasamos al frente para hablar de nuestros amores y nos pusimos hablar de hace 20 años”.