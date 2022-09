La fuerte amenaza de Luciano Castro tras la pelea entre Flor Vigna y Nico Occhiato

Finalmente, la tensión se convirtió en conflicto: Flor Vigna y Nicolás Occhiato no se llevan para nada bien desde que la rubia le lanzó una contundente frase a su compañero en la conducción El Último Pasajero.



“¡No sé cómo pude enamorarme de vos!”, le dijo Flor a Nico en una reunión de preproducción del programa. La frase dejó en silencio a todos. Desde ese momento, el clima laboral se volvió cada vez peor.



Si bien siempre hablaron en buenos términos uno del otro tras la separación, reencontrarse en un programa de televisión no parece haber sido una buena idea para la ex pareja, ya que las cosas no habrían quedado del todo bien y se estaría empezando a notar.





Uno de los motivos del conflicto es la sobreexigencia que Occhiato impone sobre el resto de sus compañeros de producción y sobre todo con Florencia en la conducción. A eso se le suma que es muy duro al dirigirse a todos. Hace una semana, Flor y Nico estaban grabando una nueva emisión de su programa y, en un momento, ella debía grabar algunas publicidades, que terminaron saliendo mal. Probó una, dos, tres y hasta cuatro veces, pero siempre se trababa.



La situación se repitió varias veces. Vigna, lejos de tomárselo con angustia, se rió junto a la producción, hasta que la cruzó Occhiato. “¿Podés ser un poco más profesional?”, le dijo delante de todos. “¿Pero, vos quién te creés que sos?”, le contestó ella. Esa discusión terminó a los gritos.



Días después, en una reunión de producción, se dijeron todo lo que debían decirse. ¿Cómo concluyó? Rompieron relación definitivamente. “Hay muchos testigos de la situación. Y todos coinciden en señalar que él varias veces le puso los puntos por esas dificultades que tenía, que los comentarios eran muy recurrentes y que iban subiendo de tono cada vez más”, contó Karina Iavícoli, en El Trece.





No obstante, esta guerra no termina ahí, ya que se sumó también el novio de Flor Vigna, Luciano Castro, que no puede tolerar los maltratos laborales de Occhiato a su pareja a la vista de todo el mundo.



“Los técnicos y productores no se bancan más a Occhiato. El problema va a ser complicado si se cruza con Luciano Castro. El otro día vino a buscar a Flor y le dijo a unos conocidos: ‘Si lo llego a ver a este, lo voy a hacer masticar pavimento’. Por ahora, la situación no llegó a tanto, pero nadie querría tener que enfrentarse a Castro, menos si está enojado”, cuentan desde el canal.