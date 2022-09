Barby Silenzi explicó por qué eligió un “polémico” vestido para el cumple de 15 de la hija de El Polaco

Barby Silenzi sorprendió a propios y extraños cuando en el cumpleaños de 15 de la hija de El Polaco y Karina La Princesita lució un osado vestido que terminó generando polémica, dado que algunos creían que no era para la ocasión.



“Es un vestido que a mí me encantó, que ya lo usé cuando hice temporada en Carlos Paz”, comentó en charla con Intrusos Barby Silenzi, la madre de Abril Cirkalik, de dos años, la hija que tiene con el cantante.



En ese momento, pusieron en la pantalla gigante del estudio imágenes de la fiesta y Barby Silenzi también habló del polémico vestido que usó esa noche. “Está hermoso”, sostuvo la bailarina.

A pesar de las reiteradas críticas y cuestionamientos que recibió por lo osado de su vestido, Barby Silenzi volvió a reafirmar su elección de un diseño transparente y muy escotado que, por supuesto, lució muy sensual.



“¿Cuándo quieren que me lo ponga? Voy a cumplir 40 el año que viene…”, remarcó la pareja de El Polaco, asegurando que no se arrepiente de haber lucido un vestido tan jugado para el cumpleaños de 15.



Hace unos días, Barby Silenzi quedó en el centro de la escena luego de que Valeria Aquino, ex pareja de El Polaco y madre de una de sus hijas, contara los motivos por los cuales no tiene buena relación con la actual pareja del músico.

“El problema no es entre nosotras. Quizás el tema sea la inseguridad de la pareja. Cuando yo me separo de él, empieza el Bailando. Estábamos separados, pero convivíamos en la misma casa. Y enseguida lo involucran con Barby. Imaginate yo estando en la misma casa con una nena pequeña de un año mientras charlábamos de la separación”, contó Aquino.



“Obviamente una como mamá, cuando los nenes van y transiten cosas, sale como una leona a defenderlos. Para mí no hay nada más sagrado que mi hija y una siempre va a creer en la palabra del hijo. Puede haber inconvenientes, creerme, no creerme, pero yo siempre elijo creerle a mi hija”, comentó.