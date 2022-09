Qué respondieron Mau y Ricky Montaner tras las graves acusaciones de una ex La Voz

Se armó un nuevo y verdadero escándalo en La Voz Argentina, que tiene como protagonistas a Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, que son jurados en el programa que conduce Marley por la pantalla de Telefe.



Sucede que la ex participante Julia Ferrón acusó a los hijos de Montaner de maltratadores y lanzó varios comentarios polémicos contra el grupo de música urbana. Ante esto, Mau y Ricky salieron a responderle.





“Mirá, la persona que dijo esas cosas no estuvo en mi equipo. Entonces, hay que hacerle la pregunta a los de mi equipo y ver qué opinan de su coach. Esa persona que habló, la verdad es una talentosísima mujer”, dijo Mau en charla con LAM.



“Me da lástima la verdad. Yo creo que ella sacó de contexto el comentario que le hice. Yo le deseo lo mejor porque es muy buena. Y bueno, a veces esta vida es así. Hay veces que a uno le agarran las palabras y se las doblan, pero no tengo nada en contra de ella”, aseguró.



“No tengo nada en contra de ella. Al contrario. Yo soy un tipo feliz y no me amargo por esas cosas”, sostuvo Mau Montaner ante la consulta del cronista de LAM, que se hizo eco de las acusaciones de Julia Ferrón.



“Julia, la verdad no quiero aclarar nada. La verdad que no. La gente cuando sale eliminada de los programas, como le pasó a ella, salen hablando medio mal. Suele pasar”, sostuvo Mau Montaner.

Mau y Ricky.

“Ella, de hecho, dijo que estaba todo arreglado para que ganara Ángela y no ganó. Así que eso ya es como suficiente evidencia de que todo lo que decía era mentira. Pero bueno, ella vive de este tipo de chismes. Se los dejo ahí para que sigan hablando dos semanitas más del tema”, agregó.



Por su parte, Julia Ferrón hasta el momento no salió a responderles a los hermanos Montaner, quienes mostraron posturas muy diferentes en la nota. Sucede que Mau dejó en claro que está todo bien con ella y que le desea lo mejor. En tanto que Ricky la cuestionó muy fuerte.