Gustavo Conti reveló cómo le salvó la vida a su hermano en el Día Mundial del Donante de Médula

Hace dos años, el hermano de Gustavo Conti fue diagnosticado con leucemia. Se trata de Walter, que a través de los tratamientos de quimioterapia superó el cáncer, hasta que este año tuvo una recaída y el actor no dudó ni un segundo en ayudar, donando su médula y en una lucha ejemplar.

Este sábado 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Donante de Médula, una fecha particular para la familia Conti, que recordó cuando su hermano de 51 años tuvo esta recaída y necesitó de un trasplante para salvar su vida. Detrás de esta historia, hay un mensaje alentador y que motiva a ayudar.

Para entender el relato hay que remontarse a abril del 2020, con apenas un mes de haberse decretado la cuarentena estricta y obligatoria por Covid-19. En ese entonces, Walter comenzó a sentirse cansado y decidió acudir al sanatorio Anchorena, donde le diagnosticaron leucemia.

Con esto como antecedente, comenzó una batalla contra esta enfermedad y Gustavo buscó cómo ayudarlo. Fue así como Conti se sometió a algunos estudios de compatibilidad para ver si podía hacer algo para su hermano, ya con la intención de donarle su médica para salvarle vida. Esto sucedió a mediados de este año.

“Le dije a él que cuente conmigo. Hice los estudios de compatibilidad y dimos 75%. Fue un alivio porque al principio me habían dicho que solo era el 50% porque los médicos, al principio, apuntaban a solo curarlo sin hacerle el trasplante. Me dio un alivio sabiendo que era la esperanza para que mi hermano se salve”, contó el actor en diálogo con Radio Mitre.

Gustavo confesó que no es de su agrado someterse a este tipo de prácticas, pero necesitaba hacerlo para ayudar a Walter. “Tenía ansiedad por hacerlo, quería hacerlo lo antes posible. No soy muy amantes de los pinchazos, de los sanatorios, entonces quería hacerlo, que pasen los cinco días cuanto antes y que mi hermano se empiece a recuperar”.

Sorprendentemente, detalló que al día siguiente de donar corrió 10 kilómetros y que no sintió grandes secuelas. “Yo doné la médula un lunes, tuve cinco días previos con las inyecciones y el martes me fui a correr 10 km. No fueron los mismos tiempos, me costó más, pero los corrí. Me quedó un poco dolorido el brazo, pero se llevó bastante bien y lo volvería hacer si es necesario, pero esperemos que no, ojalá que no, que esto se haya terminado”, dijo.

Dejando un mensaje alentador y promoviendo ayudar con la donación de médula: “Donar médula es una cosa increíble porque salvás la vida a quien se la das. si tenés que poner en la balanza que estás salvándole la vida a un ser querido, no hay chance de duda. Al menos en mi cabeza, le salvé la vida a mi hermano que es lo mínimo que podía hacer. El que está dudando que no dude más y que le salve la vida a la persona que tenga que salvar", reflexiona.

Y finalizó agregando: "Gracias a Dios mi hermano se está recuperando por el buen camino y sacándose el tsunami de encima que vivió, y con mi médula gracias a Dios".