Ximena Capristo volvió a apuntar contra Gustavo Conti: "Está todo el día mirando..."

Ximena Capristo protagonizó un verdadero escándalo a mediados de 2020, cuando publicó mensajes entre su pareja, Gustavo Conti, y distintas mujeres. Un año después, la pareja se reconcilió pero aún quedan algunas cosas por solucionar.

De visita en El Club de las Divorciadas, el programa que conduce Laurita Fernández por El Trece, la pareja protagonizó un picante momento después de que el actor no quisiera admitir que engañó a la mediática.

La conductora comenzó por preguntarle qué haría él si le encontrara mensajes a Capristo, al igual que hizo ella con él. Impreciso, el actor se mostró bastante abierto. "Le hubiese preguntado pero no lo tomaría como infidelidad. No me gustaría, pasaría un mal momento".

Por su parte, la ex participante de Gran Hermano dudó de la sinceridad de su esposo y contó cómo se siente en la actualidad tras el escándalo: "Estamos acá y la estamos luchando. No lo quería ni ver y le dije que necesitaba un tiempo para pensar. Por eso se fue a otro lado, pero la familia es muy importante".

"Cuando tomé la decisión de formar una familia pensé que era para toda la vida y cuando pasa esto se me destruye esa idea. Me acostumbré a estar sola y que él venga con el nene a cenar. Hoy estamos juntos pero ya no lo aguanto más, está todo el día mirando mujeres", manifestó.

Además, Capristo reveló que quiere abrir la pareja. "Lo pensé a raíz de toda esta situación. Que ambos podamos tener nuestro permitido. El se niega rotundamente".