Qué opinó el primer ganador de La Voz Argentina tras el triunfo de Yhosva Montoya

La final de La Voz Argentina dio mucho de qué hablar. Quien se alzó con el título mayor del reality de canto de Telefe fue Yhosva Montoya y en las redes dijeron de todo. Ahora, tras el gran escándalo que provocó el último programa del ciclo, salió a opinar el ganador de la primera edición de la competencia.

Gustavo Corvalán, primer ganador de La Voz Argentina

En diálogo con La Once Diez, Gustavo Corvalán aconsejó al participante. "Le diría que siga para adelante, que no se deje ir por las redes sociales, porque son muy crueles y son gratis, la gente se permite opinar y decir cualquier cosa, y si bien eso me pasó cuando decían cosas como que yo ganaba porque daba lástima porque era albañil".

"Creo que al que no le gusta lo que hacés sale a herirte, y matarte, y no miden lo que dicen", sumó y continuó: "Él ahora tiene que apoyarse en la familia, en la gente que lo conoce y lo acompaña de verdad, y en su público cuando vaya a hacer shows, ahí va a demostrar que ganó en buena ley".

"Lo entiendo igual porque es muy joven, la vida cambia de un día para el otro, y lidiar con eso es muy fuerte, son muchas las cosas que te pasan de pronto. Pero esas cosas te dan la experiencia para ser un artista", expresó.

Acerca del resultado que ocasionó el revuelo en las redes, indicó: "Acá hay que entender que apuntan a públicos diferentes y que Yhosva ganó porque captó a la familia, a las mamás, los papás, las abuelas, las hijitas, es parecido a lo que me pasó a mí, yo gané por eso también".

Por último, Corvalán añadió: "Ángela captó a una parte de la sociedad, un público que la busca a ella, pero que es el que más usa las redes sociales, Ángela va más con el público más joven que usa muchos las redes, por eso se escuchó más".