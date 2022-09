Cómo fue la charla privada entre Luli, la bailarina de L-Gante, y Tamara, su novia

Una vez que se filtró el video, el escándalo era inevitable: en las imágenes se vio claramente a L-Gante saliendo de un albergue transitorio acompañado por una de sus bailarinas, Luli Romero.



Polémico estalló y la pareja entre el cantante de cumbia 420 y Tamara Báez, quienes tienen una hija llamada Jamaica, comenzó a tambalear, tanto es así que hasta aseguran que estarían prácticamente separados.



En relación a esto, la bailarina Luli Romero habló de la situación en la que está involucrada y señalada como la tercera en discordia, aunque ella misma niegue rotundamente que haya pasado algo con L-Gante.

Luli Romero.



“Con Tamara Báez fue la primera persona con la que hablé y obviamente que aclaramos las cosas. A la única persona que le di explicaciones fue a ella, quien no estaba enojada. Fue muy amable y me habló súper bien”, contó Luli en charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live.



“Dicen muchísimas cosas que no fueron ciertas. La verdad que me involucran en algo que nada que ver. Nunca hice nada con él. Nunca estuve con él. Nunca charlé con él. A mí me llama la productora para laburar con él”, aclaró la joven bailarina.



“Obviamente hablé con él sobre esta situación. Teníamos que hablar. Le mandé un mensaje y le pregunté: ‘¿Qué onda?’. Y él me respondió que está acostumbrado a que inventen cosas sobre él. Yo le dije que no estaba acostumbrada a esto”, agregó Luli Romero.

L-Gante y Tamara Báez.



“Tenía que salir a decir que nada que ver. Es más, lo de Facebook fue armado. Yo no tengo nada que ver. Yo la estoy pasando muy mal con todo esto. Se me rompieron relaciones familiares y amistades”, reveló la joven.



La bailarina había contado además que recibió amenazas de los fans de Tamara Báez. “Recibo mensajes donde me dicen lo peor. Había uno que me decía que si fuera de Santa Fe, me cortaría toda. Me amenazaron los fans de la mujer de él”, contó.