Revelan una horrible teoría económica sobre el nuevo noviazgo de Charlotte Caniggia

¿Será parte de una confabulación? ¿Se tratará de un acuerdo monetario a cambio de un objetivo? Parece que el sorpresivo romance de Charlotte Caniggia e Ian Hachmann no solo se enrola en una infidelidad de la blonda a su novio, sino que se configuraría en un pacto millonario.

Hace varios días que explotó la bomba, esa información álgida del descubrimiento de Roberto Storino de su pareja en plena cama con este modelo, lo que significaba un engaño mayúsculo y sobre todo una experiencia incómoda y dolorosa para el novio que se habría topado con esa escena.

Lo llamativo se centró en la veloz capacidad de Ian de saltar a los medios para contar su verdad, porque no tuvo tapujos en sentarse en diferentes programas a relatar los acontecimientos, a asegurar que está enamorado de Charlotte y describir como Roberto los pescó en pleno acto amoroso.

Así se activó una investigación de Hachmann y se llegó a la conclusión que se dedica a la venta de contenido de tenor erótico, que él mismo reconoció y aseveró en cámara que recauda unos cinco mil dólares por mes con esa ocupación, con esas fotos y videos de su cuerpo.

Lo cierto es que ahora apareció en escena una teoría tremenda, que implica una transacción económica de parte de Ian para con Caniggia, con el propósito de generar visibilidad en los medios y de ese modo conseguir su anhelo desesperado de ingresar a Gran Hermano.

La revelación surgió de Estefi Berardi, que en sus stories de Instagram prendió la cerilla de una verdadera bomba. “Parece que aceptó hacerse pasar por la nueva novia de Ian por plata”, aseguró la angelita, en lo que se transformó en una noticia resonante.

En cuanto a los motivos de esta puesta en escena, de esta maniobra de Charlotte e Ian, Berardi agregó con total seguridad que: “Lo hizo para que se haga conocido porque el pibe quiere entrar a Gran Hermano". Una posibilidad que todavía no tuvo una desmentida.

Por su parte, Yanina Latorre también compartió una análisis similar al narrar: “Caímos todas. "Charlotte te vende el amor. Acá hay un acuerdo económico entre ellos dos. Él quiere entrar a GH y hacerse famoso, caímos todas, con esto la novia llorando y posteando. Esto es un arreglo. Ella no ha salido a hablar y tampoco va a salir. Él se pasea por los canales y dice 'si no me contesta el teléfono'".