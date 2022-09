Yanina Latorre dio todos los detalles de la enfermedad que le hizo sangrar los oídos: “Hay que operar”

Hace ya algunos días que Yanina Latorre se ausenta en LAM. Sucede que la panelista se encuentra atravesando una enfermedad que necesita de su total atención para poder recuperarse lo antes posible. Se trata de una miringitis bullosa que le produce ampollas, sangrado y un fuerte dolor que la llevó a preocuparse.

El pasado fin de semana, en medio de la madrugada, se vio obligada a concurrir al médico por el dolor que tenía en su oído. La tuvieron en observación y la mandaron a hacer reposo con medicamentos para aliviar la molestia que le produce esta enfermedad.

Es por eso que este miércoles tuvo que volver al médico con el objetivo de controlar y verificar el estado de su oído. A raíz de esto, comentó en su programa cómo se encuentra actualmente: "Me encontraron algo más, no se sabe bien si es un quiste, un tumor o qué. Tengo que hacerme una tomografía y esperar el resultado".

Pese a generar preocupación en todo el plantel del programa, una vez llegados los estudio trajo calma: "En la tomografía se ve que no hay tumor, no hay lesión ósea pero sí el engrosamiento de tímpano que está todo tapado por moco. Se me hizo como un bolsillo con una protuberancia o quiste, algo que no me deja escuchar y me produce el zumbido".

"Parece que es operable pero antes, hay que tratar la zona. Para eso me dieron otro antibiótico más fuerte del que venía tomando y me cambiaron las gotas. Se supone que con todo eso se tiene que limpiar todo. El sábado vuelvo a control", reveló en cuanto a su enfermedad.

Sobre cómo se encuentra con toda esta situación, confesó: "Estoy un poquito triste. La angustia que pasé, no tiene nombre. Estoy cansada, demacrada, no puedo dormir. Esto no es un quiste leve, sino ya se me hubiera ido. Pero bueno, hay que ocuparse y tratarlo".

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona Yanina Latorre, el día sábado será clave para que los médicos le comuniquen cómo se sigue adelante. Si es que deberán operar o si el tratamiento bastará para curarla.