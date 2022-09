¿Cuál es la enfermedad que tiene Yanina Latorre que le hace sangrar los oídos?

Yanina Latorre preocupó a todos en sus redes sociales. Es que la periodista alarmó a sus seguidores revelando que padece una enfermedad que le produce sangrado de oído y un fuerte dolor. Se trata de una miringitis bullosa, es una infección patológica que le afecta los tímpanos y le genera ampollas que le producen una gran molestia.

El inconveniente lo dio a conocer ella misma en sus redes sociales, cuando contó que se vio obligada a realizar reposo durante el fin de semana por una extraña enfermedad. La panelista se ausentó el día lunes en LAM y preocupó debido a lo que había contado en sus stories.

"El viernes a la noche en el programa se me tapó el oído. Yo pensé que era mocos pero no se me destapaba", expresó pensando que se trataba de otra cosa. Es más hasta llegó a realizarse un hisopado para ver si lo que en realidad tenía era covid-19. Sin embargo, las molestias perduraron y le produjeron sangrado en sus oídos.

"A las 2 de la mañana me agarró un dolor... Le dije a Diego ‘me muero, vamos’. Hasta las cinco de la mañana yo creí que me moría", confesó Yanina tratando de dimensionar el dolor que le causaba lo que estaba viviendo. Una vez realizados los estudios, le detectaron miringitis bullosa, una enfermedad que suele darse en los más pequeños y pocas veces afecta a los adultos.

Esta enfermedad es causada por una bacteria o un virus que produce una infección en el oído. Los síntomas más comunes son: secreción en el oído, un sentimiento de presión en el mismo o en casos más extremos, la pérdida temporal de la audición en el oído afectado. Para que esto calme, es recomendable recetar antibióticos.

“El dolor era inconmensurable, un dolor que nunca en mi vida sentí. Sentí algo que estalló y me empezó a salir sangre. Lo único bueno, es que en esa puntada cuando me estalla algo, el dolor cedió”, reveló la panelista hablando con sus compañeros de LAM.

Sobre cómo se encuentra actualmente Yanina Latorre, comentó que todavía no está para volver al aire y que debe seguir con reposo: “Estoy como sorda, tengo un zumbido en el oído muy molesto que todavía no se me fue, y todavía tengo ampollas. El tema es que estoy tan lastimada que no me pueden sacar lo que quedó”.