El mal momento de salud que vive Yanina Latorre: qué le pasó en los oídos

Yanina Latorre atraviesa un pésimo momento en su salud. Así lo contó la famosa mediante su cuenta de Instagram en stories cuando reveló: "No me morí de casualidad. Chicos estoy mal. Está todo el mundo escribiendome, esperandome para que suba historias. No puedo más".

"El lunes no debería haber ido a trabajar, pero lo hice para acompañar a mis compañeras. Fui igual para bancar a Pía porque me daba responsabilidad. Soy una tarada. El viernes a la noche en el programa se me tapó el oído. Yo pensé que era mocos, saltaba", agregó.

Y continuó Yanina: "Y no se me destapaba. Ya me hisopé y les dije 20 veces que no es covid. Bueno, me ataqué. Además, tenia el cumpleaños de Vane, mi amiga. No estaba para ir, pero me sentía con obligación moral y amistad de ir. Fui con la mejor de las ondas. Me la banqué".

"Bailé dos minutos, literal. Era un fiestón, estaba toda mi familia. Yo estaba mal. De repente, 2 AM me agarró un dolor. Le dije a Diego 'me muero, vamos'. Hasta las cinco de la mañana yo creí que me moría. Comprobé que el dolor de oído es lo peor que te puede pasar", confesó.

Eso no fue todo porque contó: "No tenía posición. No podía estar sentada, no podía estar acostada. Lloré. Yo quería que amanezca para llamar a un médico. Puse series, no me podía concentrar. El dolor era cada vez peor. Tenía dolor. Nada me sacaba el dolor que sentía".

"Cuento corto: cinco de la mañana me agarra una puntada que dije 'perdí todo'. Un estallido dentro del oído. Me empezó a caer sangre. Entré en pánico. Pensé que me quedaba sorda. Yo rezaba y un poco el dolor se fue. Mientras tanto buscaba en Google qué podía hacer", reveló.

Y finalizó: "La sangre nunca paraba. No fue un poquito. Me lo iba sacando con una servilleta. A las siete cuando vi la luz, empecé a escribirle a los médicos que conozco. Fui y primero me dio medicamentos. Estoy mal. El dolor bajó pero seguía un poco. Tengo una enfermedad que se llama miringitis bullosa".

"Estaba dentro de las posibles cosas que vi en Google. Es así, algunas bacterias, cuando tenés gripe, eso a veces que puede provocar apoyas en el tímpano. Crecieron y te llevan a mucho dolor. La más grande reventó", reveló Yanina Latorre sobre lo que padeció.