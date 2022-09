La feroz respuesta de Yanina Latorre a Valeria Mazza tras su comentario machista

Es sabido que Yanina Latorre no tiene ningún tipo de filtro al momento de opinar o referirse a cualquier tema. Jamás le escapa a la polémica y no se guarda nada de lo que piensa. Y en esos parámetros se manejó para definir a Valeria Mazza.



Sucede que en una entrevista con Infobae, la modelo hizo una polémica y machista comparación entre lo que representa la crianza de un varón y de una nena, por lo que dejó una desafortunada reflexión.



“Soy re mamá de varón. Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos, pero los hombres son mucho más simples que las mujeres”, comentó Valeria Mazza.





“Yo deseaba tener un hijo varón. Tuve hijos varones, uno, dos, tres y bueno, fui por mi cuarto hijo, varón, mujer, lo que sea. No era que yo buscaba la nena hasta que viniera. Hoy agradezco a Dios que me dio la posibilidad de tener esta otra experiencia y me encanta”, agregó.



“Obviamente, hay un costado mío que puedo disfrutar con ella que no lo puedo hacer con mis hijos varones. No me quiero meter en líos, pero como estructura el hombre es más más simple que la mujer”, explicó, de manera extraña, la modelo.



“Como mamá de varón tenés que hacer diez preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa, tirás la pelota, aplaudís, te estoy mirando, qué lindo. La mujer es ta, ta, ta, ta. Empecé a escuchar unas novelas, nunca me pasaba. Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos y era: ‘¿Cómo les fue? Bien. ¿Qué hicieron hoy? La clase’. Y de repente, con chicas, me subía al auto y era bla, bla, bla, bla, me dijo, se peleó, porque Fulanito, porque Menganito, paren un poco”, intentó argumentar Valeria.





Ante estas palabras, los usuarios de las redes sociales salieron a destrozarla. Entre los tantos comentarios de repudio estuvo el de Yanina Latorre, que no tuvo ningún tipo de filtro ni reparo en opinar sobre Valeria Mazza. “Qué mujer pelotuda”, tuiteó.



Ante algunos cuestionamientos por su fuerte comentario, sobre todo uno que le recriminó que “no la dejaba pensar distinto y contar su experiencia”, Yanina agregó: “¿Quién no la dejó? ¿Quién le prohibió hablar? Yo no la cuestiono. Opino cuando alguien dice pavadas”.