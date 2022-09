El fastidio de Wanda Nara con LAM ante la ausencia de Ángel de Brito: “Ustedes tienen…”

Por distintos motivos personales, Wanda Nara se encuentra yendo y viniendo al país. Un poco por la mudanza de París a Turquía y otro poco por las cuestiones laborales que debe resolver en el país. En su última llegada, fue interceptada por uno de los cronistas de LAM, quien le consultó cómo estaba la relación con las Angelitas. No hubo indicios de una buena relación.

El hecho de que Mauro Icardi haya pasado de jugar al fútbol en París a hacerlo en Turquía, produce que Wanda Nara tenga que viajar constantemente para resolver cuestiones de la mudanza mientras en Argentina mantiene distintos trabajos, entre ellos su labor en Quién es la máscara, programa que debutó en Telefe.

En su última llegada a Argentina, se cruzó con un notero que no aceptaba una respuesta negativa ante las ganas de entrevistarla. La persiguió por todo el aeropuerto hasta que logró que frenara para sacarle unas palabras. "Estoy muy cansada. No tengo ganas de dar notas. Cuando quiera hablar, voy a ir al piso", comentó sobre sus pocas ganas de charlar.

El periodista estaba al tanto de los rumores sobre que podría llegar a tener una mala relación con las Angelitas. Es por eso que no dudó a la hora de consultarle cómo estaba todo entre ellas. "No tengo nada para decir. No voy a hablar nada", respondió tajante y algo enojada.

Pese a su intención de no darle la nota a LAM, algunas de sus respuestas mostraron un indicio de una relación rota. Si bien su negativa era clara, las palabras parecían salirse de su boca. "Cada vez que salgo, doy notas con buena onda y tienen mala onda conmigo", acusó Wanda Nara ofendida con el panel.

Ante la insistencia del cronista, con quien mencionó tener buena onda y aclaraba que los problemas no eran con él, siguió marcando cuáles fueron las cosas que no le gustaron de parte de las panelistas de Ángel de Brito: "Siento como algo agresivo... si das, ¿por qué das?, si no das, ¿por qué no das?".

La génesis del problema sería porque en LAM aseguraron que en Telefe estaban enojados con la modelo por no ir a trabajar un día. Sin embargo, ella salió a aclarar lo sucedido en su cuenta de Instagram: “No falté a ninguna grabación. Mañana no voy a estar porque tengo un trabajo, que tiene prioridad, y es algo que estaba hablado".