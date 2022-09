¿Hay amor? La versión que une a Wanda Nara con L-Gante

Hace tiempo que las cosas entre Wanda Nara y Mauro Icardi vienen algo tirantes. Tan es así, que no hay muchas certezas sobre si la relación se encuentra funcionando bien luego de los rumores que lo vincularon a él con la China Suárez. En esta oportunidad, otro de los incicios que marcan que la relación no quedó bien, tiene que ver con que la modelo fue vista muy cercana a L-Gante, cantante de cumbia.

Los rumores indican que Wanda se encuentra cada vez más despegada de la relación que mantiene con Icardi y cada vez resta menos tiempo para que salga a la luz que la relación concluyó. Es por esto que Mariana Brey, periodista de Socios del Espectáculos, brindó detalles acerca de cómo se llevan con L-Gante, con quien habrían compartido una fiesta.

"Wanda Nara está cada día más cerca de alguien que conoce hace tiempo", reveló la panelista mientras se preparaba para lanzar todo lo que sabía sobre la relación que mantienen la modelo y el cantante de cumbia 420.

"L-Gante estaría muy interesado en ella. Él está separado. Lo tengo confirmadísimo. L-Gante y Wanda Nara están compartiendo una relación de amistad profunda", expuso asegurando que su información es de primera mano y que, en el caso de que se confirme la ruptura con Icardi, podrían seguir avanzando.

Pero no quedó ahí, ya que hace poco estuvieron juntos y contó cómo fue que se dio este encuentro: "Hace unas semanas compartieron una fiesta. L-Gante estaba invitado. Wanda no estaba invitada y él pidió permiso para que vaya. Esto lo sé por alguien muy cercano a Wanda. Y en la fiesta había gente que yo conozco".

"Ellos no llegaron juntos, pero compartieron la fiesta súper bien. No se besaron. No se vio algo públicamente. Pero llamó la atención. Era una fiesta privada, pero había mucha gente", concluyó sin dar certezas sobre si hubo besos o no en aquella noche.

Por lo pronto, habrá que esperar a que Wanda Nara esclarezca su situación con el futbolista para comenzar a evaluar cuales son las chances de que tenga un amorío con el cantante y en qué términos sería.