Cómo piensa ganar una millonaria suma de dinero Morena Rial: “Hay que tener mucho ovario”

Morena Rial se tomó un momento para responder preguntas en su cuenta de Instagram. Una de ellas tenía que ver con Only Fans, el sitio en el cual se venden fotos eróticas. A raíz de esto, lejos de descartar esta posibilidad, se metió de lleno y dejó la puerta abierta para hacerlo en algún futuro cercano.

Como suele hacer de manera habitual, Morena Rial utiliza sus redes sociales para interactuar con sus seguidores. Es por eso que abrió la caja de preguntas para que cualquiera pueda realizarle alguna y ella tratar de resolverla o revelar detalles de su vida personal.

Una de estas consultas tenía que ver con la red social paga Only Fans, la cual está presente hace tiempo, pero cada vez resulta más frecuente y se critica menos a quienes se animan a utilizarla. La misma se dedica a vender fotos eróticas y, algunas de las personas partícipes, aseguran que se gana mucho dinero con esta.

Si bien ella suele mostrarse y encender las redes sociales cuando le toca publicar una foto en el feed. Sin embargo, planteó la duda y no se mostró segura. Es que considera que meterse en Only Fans sería dar un paso más subido de tono y no está segura, pese a que lo económico la seduce un poco.

Uno de sus seguidores le sugirió la propuesta y ella no la eludió. “OnlyFans deja mucha plata a muchas chicas, pero hay que tener huevos u ovarios para poder hacerlo, y capaz que yo no”, mencionó en su Instagram haciendo alusión a quienes se encuentran realizando dicha actividad.

Only Fans es una plataforma online que se considera que llegó para revolucionar la conexión que hay entre quienes se encargan de crear contenido y los que se suscriben. En el mismo se puede encontrar cualquier persona, sin embargo, los que se adueñaron de la misma fueron los famosos. Ya que mientras más seguidores hay, más dinero se gana.

Por lo pronto, quedará solo en la sugerencia de un fan. More Rial lo pensó, pero todavía no se decidió a incursionar en Only Fans. Se espera que con el correr del tiempo se lo replantee y cambie de opinión.