Cinthia Fernández gastó 100 mil pesos en el súper y contó que es lo único que no deja de comprar

Envuelta siempre en controversias, en discusiones en el plano público con su ex pareja, Cinthia Fernández se erige en noticia cotidianamente. Ahora, la novedad se centró en la particular metodología que utiliza para abastecerse de alimentos en su hogar y mostró el ticket de un supermercado con un monto de cien mil pesos.

En pos de asegurar que en su casa no falte nada, la morocha acude a un mayorista en búsqueda de buenos precios y sobre todo para adquirir un volumen alto de diversos productos, una buena manera de ahorrar y ganarle, en algún punto, a la inflación reinante.

Lo particular del caso se focaliza en la valentía de exhibir la factura de su reciente visita al supermercado, dado que la enorme lista culminó en un valor altísimo, para la mayoría de los ciudadanos, con esas tres cifras. Claro que Cinthia se prestó a defender su adquisición.

Dentro de las singularidades, Fernández demostró que existe un elemento que la vuelve loca, por el cual no se limita en gastos y que no puede faltar en su alacena. Se trata del café, del que incluso se confesó absolutamente fanática, hasta lo llamó como su único “vicio”.

En medio de Momento D, el ciclo de eltrece, el conductor Fabián Doman se detuvo en ese número y le consultó: “Perdón que lo diga, pero doce tarros de café… ¿No toman mucho café?”. Una duda lógica al divisar la enorme cantidad de unidades que colocó en su chango.

Así, Cinthia no tuvo pruritos en revelar su amor por esa bebida: “Yo sí, mucho, mucho. Las nenas no. Pero no sabés lo que me dura. Yo desde el año pasado que no compraba café. Aceite tampoco compraba desde el año pasado”.

Su compañera de staff Mercedes Ninci le cuestionó: “Si el café está caro, no hay que comprarlo. Hay es esperar que salga la oferta”. De esa manera, Fernández gritó su argumentación: “El único vicio que tengo es el café de chocolate, ¿y me lo vas a sacar? ¡No fumo, no chupo!”.

Asimismo, la morocha detalló su pensamiento sobre este tipo de compras: “Al mayorista la última vez fui hace dos meses y gasté 65 mil, 70 mil pesos. Esto hay que prorratearlo por los meses que te dura. Yo compré el bulto de galletitas, el bulto de la salsa para los fideos”.