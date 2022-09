Cinthia Fernández mostró un video de la policía buscando a la madre de Matías Defederico

La relación entre Cinthia Fernández y Matías Defederico nunca fue buena tras su separación desde hace ya varios años. La ex pareja se envuelve constantemente en diferentes conflictos, los cuales tienen que ver con la crianza de sus hijas, una serie de entredichos y discusiones que siempre se hacen públicas.

Como parte de este escándalo y después de que Francesca, una de sus hijas, tuviese un comprometido episodio de salud por el cual debió ser internada mientras la modelo se iba de vacaciones a Punta Cana con sus tres niñas, saltó una denuncia por parte del ex futbolista, que acusó a Cinthia por no notificarlo sobre el viaje familiar a República Dominicana y a su vez tampoco haberle comunicado permanentemente los diagnósticos de su hija.

Aún así, la tela viene cortándose desde antes, ya que la madre del jugador, Analía Frascino, decidió denunciar a la panelista por “hostigamiento y violencia doméstica”. Lo hizo ante la Justicia, luego de que Cinthia diera a entender la constante intervención de su ex suegra en los conflictos que tiene con Defederico.

Pero la Justicia terminó fallando a favor de la mediática, dejando sin efecto la denuncia de Analía. “Giran en torno a una relación indebidamente canalizada”, remarcó el fallo, algo de lo que Cinthia y su abogado, Roberto Castillo, celebraron como “una victoria más” en esta disputa.

No todo quedó ahí, ya que la bailarina celebró el fallo en sus redes sociales donde además acusó a su exsuegra de evitar a la policía para no ser notificada. “La señora se la pasó todo este tiempo escondiéndose de las notificaciones. El juzgado intentó por tres vías y ella no respondía o se escondía y decía que no vino”, denunció.

Fue así como grabó toda la secuencia de la policía yendo a buscar a su ex suegra, con una cámara escondida y mostrando el momento en el que la justicia acude a Frascino. “Casualmente ayer, al enterarse que la policía la buscaba, quiso dejar como prueba sus direcciones, direcciones a las que el juzgado intentó buscarla y no atendía”.

“Espero que ahora sí deje de molestar a mis hijas y que en caso de que no acate la orden judicial, esta mujer tenga el castigo que la justicia determine por su desobediencia”, cerró Cinthia.

Cinthia además lanzó una irónica frase hacia la madre de Defederico. “Quiero que se ría más fuerte que no la escucho, señora Analía”, expuso en sus stories, como parte de una durísima batalla que sigue dando más y más episodios por contar.