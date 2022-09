Ricardo Montaner explotó con Julia Ferrón, la participante de La Voz, que denunció a Mau y Ricky

Ricardo Montaner quedó molesto luego de que una participante de la Voz Argentina denuncie a Mau y Ricky, sus hijos. Es por eso que tiró un comentario que para algunos pasó desapercibido, pero iba dirigido hacia Julia Ferrón, quien acusó que había sido maltratada por la dupla.

Montaner disfruta el hecho de compartir programa de televisión junto a sus hijos. Tan es así que no quiere que nadie le arruine este momento único que no se sabe si se volverá a repetir. Por eso apuntó de manera indirecta contra la participante de La Voz Argentina que denunció a Mau y Ricky por maltrato.

Pero eso no fue todo de parte de Julia Ferrón, es que no sólo denunció a parte del jurado, sino que también acusó que el programa estaba arreglado para que la ganadora sea Ángela Navarro. Es por esto que existe cierto malestar para con ella.

El comentario se dio en la final del domingo. Es que Marley procedió a presentar un video en el cual estaban los 25 participantes del concurso en un show realizado en el Movistar Arena. La cámara iba pasando por los distintos protagonistas, mientras el jurado prestaba atención asombrados por la cantidad de gente. En ese momento Montaner tiró un comentario: "Una maravilla y ¿Julia no fue?".

Algo incómodo, Marley asintió con su respuesta. Uno de sus hijos mencionó que no la había visto. Allí fue cuando el conductor quiso agarrar la batuta para salir de ese momento: "Estuvieron los 25 que habían prometido estar". Ricardo aprovechó que le quedó picando y disparó haciendo alusión a Julia Ferrón: "Y lo que se promete no se rompe. Estuvieron los 25 completos".

En lo que respecta a Julia, la última semana dio una nota con La Uno de Arrecifes donde mencionó su decepción ante el programa: “Hablando con alguien de ahí adentro, hace unos 15 días me enteré que ya se sabía quién iba a ganar. Yo más o menos me inclino y ustedes seguramente se deben imaginar también de quién se trata. Se veía cierta preferencia, un cierto favoritismo”.

Sobre la denuncia contó qué fue lo que le dijeron e hicieron: “Me dijeron que me bajaban del certamen por hacer un mal chiste. Ahí entendí que los votos de la gente no son tan importantes. Por otro lado, dijeron que yo era groserísima, que soy una persona ordinaria. Eso me dijeron, mientras uno me agarraba del brazo y el otro me hablaba con prepotencia".