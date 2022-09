Las fotos del polémico cumpleaños de Ricardo Montaner en Nordelta

Ricardo Montaner celebró su cumpleaños número 65 con una fiesta a todo trapo en Nordelta. Sin embargo, las cosas no sucedieron tal y cómo él lo deseaba. Se debe a que el cocinero que él quería no quiso ir, pese a que comparten el canal. A raíz de esto se armó una disputa en la cual aseguran que no se llevan para nada bien.

Si bien Ricardo Montaner celebró con una gran fiesta sus 65 años, en la cual lo visitaron sus familiares y amigos, él hubiese preferido que las cosas sucedan de otro modo. Es que su intención era contratar a Ariel Rodríguez Palacios, cocinero con quien comparte Telefe, ya que Ricardo está en La Voz Argentina y el cocinero en Ariel en su salsa.

Sin embargo, en LAM destaparon la olla y descubrieron que el Ariel le bajó el pulgar y esto molestó a Montaner. “El cocinero que le dijo que no a lo festejaba el cumpleaños a Ricardo Montaner es Ariel Rodríguez Palacios", reveló Yanina Latorre en el programa de Ángel de Brito.

De a poco la temperatura fue subiendo mientras iban contando los motivos por los cuales no quiso estar en el cumpleaños del cantante. "Le dijo tres palabras 'no hago eso'. No hace eventos privados. No sabía ni quién era Ricardo Montaner. No conoce a nadie de la farándula, vive en su mundo", aseguraron en LAM haciendo alusión a que ni siquiera se interesó por la propuesta.

"Es millonario. Tiene una escuela de cocina. ´No no, no sé quién es, no hago eso. Chau'. Montaner le pidió de nuevo y le dijo que cómo iba a ser, en su casa de Nordelta. Pero no. Lo quería contratar porque le gusta como cocina, trabajan en el mismo canal. Le hablaron bien de él y nada", concluyeron respecto a la polémica instalada.

Pese a la negativa de Ariel Rodríguez Palacios, Ricardo continuó con los preparativos de su cumpleaños con el único objetivo de disfrutar junto a su familia.

Pese al mal trago en la previa, la fiesta salió cómo él esperaba y celebró sus 65 años como se merecía. Durante la misma se lo vio bailando flamenco y compartiendo momentos con Mau y Rick, sus hijos. También posó junto a Marley, con quien comparte programa en Telefe.