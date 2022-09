Las cuatro nacionalidades que tiene Ricardo Montaner

Ricardo Montaner es uno de los más grandes artistas de la música latina. Descubrió su vocación cuando era tan solo un niño y, desde entonces, nunca más se bajó de un escenario, aunque su carrera profesional comenzó en 1976, cuando lanzó su primer disco que lleva su nombre.

Con casi 40 años de carrera, cosechó un sinfín de éxitos y verdaderos clásicos que hasta fueron reversionados por bandas más jóvenes en la última década. Además, el artista es padre de una verdadera familia de apasionados por la música, entre los que se encuentran, Mau y Ricky, que tienen su propia agrupación en conjunto, y Evaluna, que además de cantante es actriz y está casada con Camilo.

Ricardo Montaner con su familia.

Los hijos del primer matrimonio de Ricardo Montaner, Alejandro y Héctor, también están ligados al mundo de la música. Por su lado, el mayor es cantante y lanzó su primer disco en 2001, aunque en la actualidad se desarrolla como vicepresidente A&R en Sony Music Latin. El segundo es compositor, al igual que su papá.

La vista del artista lo fue llevando por diversos caminos y viviendo tantas experiencias desde muy chico que hoy lo definen como persona, tanto a él como su familia. Todo comenzó el día de su nacimiento, un 8 de septiembre de 1957 en una localidad de Buenos Aires, en Argentina.

Ricardo Montaner nació en el país latinoamericano y fue ahí donde vivió sus primeros siete años de vida. Sin embargo, por cuestiones laborales su familia se tuvo que trasladar a Venezuela, más puntualmente a Maracaibo, a la que convirtió en su lugar en el mundo. Con esta mudanza el artista consiguió su segunda nacionalidad, pero no quedó ahí.

“Yo lo tengo muy, muy clarito: me siento absoluta y totalmente venezolano. Me siento un artista de Maracaibo, zuliano, que vino a Caracas y que le fue bien, como a muchos otros. Y no me siento para nada un artista argentino y lo digo con mucho respeto a Argentina”, dijo en alguna ocasión sobre sus orígenes.

Ricardo Montaner y su mujer, Marlene.

Pero cuando comenzó su carrera se trasladó a Miami, obteniendo con el tiempo la nacionalidad estadounidense. Es en la mencionada ciudad en la que aún reside con toda su familia, pero no la única propiedad que tiene. Ricardo Montaner es dueño de una hermosa casa en República Dominicana, el cuarto país del que tiene nacionalidad.

Aquel reconocimiento le fue otorgado en 2019, a título de “naturalización privilegiada”. Es por ese motivo que no deja de visitar el país y su maravillosa propiedad allí, donde pasa algunos veranos en la playa y en compañía de su familia.