María Becerra rompió el silencio y contó cómo quedó con su novio tras la infidelidad

Los rumores sobre una supuesta infidelidad de parte de J Rei a María Becerra resonaron muy fuerte. Es por esto, que la cantante se vio obligada a salir a hablar para aclarar cómo se encuentra la relación luego de los dichos y mencionó qué tan real es lo que se está diciendo.

La polémica se dio cuando se dio a conocer que había una chica que le estaba mandando mensajes a su novio. Se trataba de una actriz que vende contenido para adultos. Es por esto que la artista decidió utilizar su cuenta de Instagram para aclarar qué fue lo que sucedió.

"Gente, Juli y yo estamos mejor que nunca, él es la persona más buena del mundo y me cuida como a nadie!", aseguró la cantante sobre los rumores. De esta manera intentó apagar las llamas que se encendieron luego de la supuesta infidelidad de parte de él.

También se expresó acerca de cómo estaban tratando los medios esta situación que, según ella, no es verdad: “No existe tal cosa de la que se habla, él no me lastimó ni hizo nada malo... Lamentablemente al tener una relación expuesta aparece gente mala que inventa cosas buscando algún tipo de beneficio".

"Ya sean 10 minutos de fama para sentirse importantes o lo que sea y no les importa inventar, mentir o lastimar, una pena. Quédense tranqui que tengo al lado mío a la persona más linda y buena", comentó mostrándose dolida por las cosas que se dijeron.

Pese a que ahora salió a desmentir la situación, Jazpincita, la actriz con quien se habría mandado mensajes su novio, mostró lo que María Becerra le había mandado. "Te parezco una capa pero te querés coger a mi novio. Sos una hija de puta", decía el mensaje.

“Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades. A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok. Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”, le confesó Becerra a Jazpincita haciendo alusión a su relación pasada con Rusherking.