El video de la pelea de María Becerra con una actriz por su novio Rei

Un nuevo escándalo y polémica se generó alrededor de María Becerra y esta no está relacionado con egos entre colegas, sino por cuestiones de celos por los comentarios sexuales que recibía su novio, Rei.



La cantante volvió a apostar por el amor luego de la desilusión que se llevó con Rusherking y se puso de novia con Rei, ex pareja de Cazzu. Si bien el romance iba viento en popa, María no dudó en ponerle los puntos a una usuaria de Instagram que le dejaba mensajes.





Becerra se contactó con Jazpincita por mensaje privado para pedirle el celular y luego llamarla para preguntarle por qué se comportaba de esa manera. “Te parezco una capa, pero te querés cog… a mi novio. Sos una hija de pu…”, se escuchó decir en la llamada.



La influencer ya había tenido problemas con Mica Tinelli por decir que quería una noche de pasión con Lisandro López. Ahora, publicó otro fragmento de la conversación en la que María Becerra le reconoció que sus inseguridades surgen de su relación con Rusherking.



“Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades. A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok. Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”, confesó María.



Anteriormente, la cantante había destrozado a Rusherking en una entrevista con la revista Gente. “Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones ni idealizar a una persona. A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es”, comentó.





“Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto. Yo siempre fui de cegarme en una idea y creer que alguien podía convertirse en eso que yo esperaba. A veces das mucho para el otro y eso no está bien”, agregó María.



“Me ocupo de mi trabajo, de mi autoestima. Estoy muy enfocada en mí misma, me siento muy cambiada en mi forma de ver las cosas, me estoy cuidando. Pasa mucho cuando estás en pareja, vite, que te descuidás un montón. Quiero priorizar estar bien yo”, cerró.