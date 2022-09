El reto que recibió María Becerra por su nuevo tema, Automático

María Becerra está pasando un excelente momento profesional y lo disfruta, lógicamente. No obstante, ahora se sorprendió con un reto inesperado en las redes sociales por parte de Pablo Martínez Carignano.



El titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) desde hace un tiempo se dedica a cuestionar a los famosos en las redes sociales. Entre sus víctimas están Flor Vigna, Luciano Castro, María Fernanda Callejón, Mariano Iúdica y Matías Defederico.



Ahora, se le sumó a la lista el nombre de María Becerra. ¿A qué se debe el cuestionamiento vía redes sociales? El funcionario criticó a la cantante en las últimas horas por una parte de su canción “Automático”.





Sucede que un fragmento de la canción de María dice: “Que no cunda el panic, que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina. Ponlo en automático. Sé mi fanático. Como se siente si rebotan los neumáticos. A 160 aunque no haya prisa. Y que sólo sean testigos los parabrisas”.



Esta letra no fue para nada del agradado de Pablo Martínez Carignano, quien rápidamente tomó su celular, entró a su cuenta de Twitter y salió a cuestionar a la joven cantante sin dudarlo.



“Esta canción de María Becerra cuenta una historia que no es nueva. Es una historia que se repite todas las semanas en cualquier ciudad del país. Es una historia que tiene a los chicos como protagonistas y que termina siempre mal, en un hospital o en un cementerio”, tuiteó.





Además, el titular de la ANSV le pidió a María Becerra colaboración para que, desde su lugar de referente como los jóvenes en la actualidad a través de su música, haga que “los chicos se cuiden”.



“Quizás desde tu rol puedas ayudarnos a que los chicos se cuiden en vez de que se pongan en riesgo. Tu aporte sería muy valioso”, agregó en la redes social Pablo Martínez Carignano, que sumó una nueva víctima famosa en su listado.