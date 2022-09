El mensaje feminista de Laura Ubfal para la final de La Voz Argentina: “Si no gana…”

Luego de conocerse los finalistas de La Voz Argentina, la periodista Laura Ubfal usó su cuenta de Twitter para dejar en claro que su favorita es Ángela Navarro y para lanzar un comentario feminista.



“La única mujer que va a quedar es Ángela Navarro. Si no gana el lunes, quedará demostrado que las mujeres no deben participar en concursos televisivos, porque lamentablemente las mujeres votan y votan varones”, tuiteó la periodista.



Lógicamente, al tratarse de un programa tan éxito y de consumo masivo, la opinión de Laura generó mucha repercusión, con comentarios a favor y en contra. “Hay un poco de comentario en su prejuicio, señora”, le dijo un usuario, motivando respuestas de otros como “realidad querrás decir”, “¿prejuicio? Nunca ganó una mujer nada en este país” o ”literal dijo la posta” fueron algunos de los comentarios.





Por su parte, Angela Navarro utilizó su cuenta de Twitter también para expresarse emocionada luego de confirmarse que es una de las finalistas de La Voz Argentina, el reality que conduce Marley por el Telefe.



“Estamos en la final. Gracias por hacerme vivir esta experiencia, gracias por sus votos y el amor. Como dije, compartir La Voz Argentina con Tomás fue un honor enorme. Me llevo un gran amigo para siempre”, expresó en la red social.



Ángela Navarro se convirtió rápidamente en la favorita del público en La Voz Argentina, en donde es parte del Team de Lali Espósito. “Lali es imponente, me llevo su versatilidad y su disfrute por el trabajo. Es una gran maestra y me marca mucho su disfrute del aquí y ahora”, comentó.





Asimismo, la cantante emocionó a todos no sólo con su maravillosa voz, sino también con su fuerte historia de vida. “Esta canción de hoy quiero dedicársela a todos los chicos de La Casa del Niño, donde me crié”, expresó hace unas semanas.



“Para nosotros, que tuvimos una vida muy difícil, vemos las cosas muy imposibles. Y quiero hacerles ver, en este programa de hoy, que nada es imposible. Los sueños se cumplen con esfuerzo y amor. ¡Y somos imparables, como dice la canción!”, agregó con emoción.